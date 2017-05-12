EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
سعر عيارات الذهب بأسواق مصر .. الجمعة
الجمعة 12 مايو 2017 09:32 ص
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المصرية..
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
701 إلى 703
عيار 22
642 إلى 644
عيار 21
613 إلى 615
عيار 18
525 إلى 527
عيار 14
409 إلى 410
عيار 12
350 إلى 351
الاونصة
21,788 إلى 21,859
الجنيه الذهب
4,904 إلى 4,920
الكيلو
700,571 إلى 702,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
اقتصاد وأسواق
الذهب
أسعار الذهب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا