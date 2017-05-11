القمح والذرة والبوتاجاز أهم ما استقبلته الموانئ المصرية اليوم

ميناء الدخيلة

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، حيث استقبلت مئات الآلاف من الأطنان سواء سلع استراتيجية أو بضائع، فضلا عن وصول ومغادرة الآلاف من الراكبين والمعتمرين، فتداولت موانئ البحر الأحمر 471 شاحنة بينهم 5 الاف طن بوتاجاز فضلا عن وصول ومغادرة 4724 راكبا، في حين استقبل ميناء الإسكندرية شحنة ذرة تزن 119 ألف طن علاوة على شحنة قمح حمولتها 154 ألف طن، فيما استقبل ميناء دمياط سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



موانئ السويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.



ميناء سفاجا

وأضاف يوسف ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 889 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج و10 شاحنات و19 سيارة، والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 65 شاحنة، والسفينة الحرية وعلى متنها 33 شاحنة، كما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 190 راكب و8 شاحنات و5 سيارات.



بينما شهد الميناء امس استقبال العبارة عمان وعلى متنها 782 معتمر قادمة من ميناء ينبع، والعبارة القاهرة وعلى متنها 487 راكب و4 شاحنات و31 سيارة، والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و94 راكب و4 سيارات، فيما غادرت السفينة RISING FALOCN وعلى متنها 27 الف طن فوسفات متجهة الى الهند، والعبارة محبة وعلى متنها 494 معتمر، والعبارة عمان وعلى متنها 247 معتمر متجهان الى ميناء ينبع، والعبارة مسرة وعلى متنها 296 راكب و11 شاحنة و8 سيارات، والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 68 شاحنة، والسفينة الحرية وعلى متنها 83 شاحنة.



ميناء نويبع

وأوضح يوسف ان ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 437 راكب و27 براد وتريلا و8 سيارات، والسفينة بريدج وعلى متنها 12 براد و12 تريلا.



بينما شهد الميناء امس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 838 راكب منهم 489 معتمر و11 باص عمرة، وسيارتان وباصان جيت، والسفينة بريدج وعلى متنها 8 برادات و8 تريلات، فيما غادرت العبارة ايلة وعلى متنها 407 راكب منهم 219 معتمر و5 باصات عمرة، وبراد و5 تريلات وسيارة وباصان جيت، والسفينة بريدج وعلى متنها 16 براد و10 تريلات.



ميناء الإسكندرية

وعلى صعيد متصل أكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية علي استمرار حركة العمل الطبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة اليوم حيث غادرت 13 سفينة، ووصلت 10 سفن وتراكي علي الأرصفة 36 سفينة.



ولفت الغندور إلى أن يجري تفريغ شحنة ذرة تزن 119 ألف طن علي متن ثلاث سفن هي السفيننة "ocean brother" قادمة من أوكرانيا، والسفينة "pists" قادمة من الأرجنتين، والسفينة "bw einkorn" قادمة من الأرجنتين أيضاً، كما يجري تفريغ شحنة قمح حمولتها 154 ألف طن علي متن ثلاث سفن هي السفينة "summertim dream" قادمة من روسيا، والسفينة "aspen" قادمة من روسيا أيضا، والسفينة"port hainan" قادمة من أوكرانيا.



ومن جانبه قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء أن حركة السفن والشاحنات والبضائع سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية معدلاتها الطبيعية، حيث تم دخول وخروج 10653 شاحنة عامة، وخروج 142 شاحنة محملة بالقمح ومتجهة الي المطاحن، كما خرج من الميناء 12 ألف طن غلال وفحم وطفلة من خلال النقل النهري عبر الهاويس المالح من خلال 39 وحدة نهرية.



ميناء دمياط

ومن جهة أخرى استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 7سفن بضائع عامة.



وأضاف المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادر الميناء قطاران بحمولة (2644) طن قمح فضلا عن عدد (135) سيارة بحمولة (6898) طن قمح.



وأشار المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 105608 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 150840 طنا .



الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 8240 طن يوريا و 1200 طن اسمنت و 2400 طن رمل.