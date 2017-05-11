الملا : هيكلة الوزارة بالتعاون مع شركات استشارات عالمية

طارق الملا

هاجر عمران :



قال طارق الملا، وزير البترول والموارد المعدنية: إن الوزارة تنفذ برامج لتحسين الكفاءة وقدرات التنمية البشرية فى إطار إعادة تنظيم هيكل الوزارة بالتعاوع مع شركات استشارات عالمية كبرى، مؤكدا أن من يعمل حاليا سيقود فى المستقبل.



وأضاف خلال حضوره مؤتمر الغرفة الأمريكية اليوم أن إعادة الهيكلة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، خاصة أن الوزارة ترتدى قبعتين أحدهما للإنتاج والأخرى هى التشريع والإدارة، وهو ما يضر بجاذبية البلاد للاستثمار فى القطاع.



وأشار إلى أن قانون الغاز تتم حاليا مناقشته فى البرلمان، وتم الانتهاء من مناقشات اللجان الفرعية، بينما ستتم مناقشته فى الجلسة العامة قريبا.