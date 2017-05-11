برلماني يقدم طلب إحاطة لإعادة توزيع المدرسين المغتربين

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز



تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور طارق شوقي؛ بشأن المغتربين من الـ 30 ألف معلم ممن تقدموا لمسابقة التربية والتعليم لشغل وظائف.



وصرح فؤاد "أنه في عام 2014 صدر الإعلان رقم 3 لسنة 2014 من وزارة التربية والتعليم لعمل مسابقة لشغل عدد 30 ألف معلم لسد عجز المديريات، وأكد الإعلان الرسمي أن التقديم والتعيين سيكون وفقا لمحل الإقامة المدرج بالرقم القومي، ولكن ما تم كان بخلاف ذلك، وتم التعيين والتوزيع بمحافظات أخرى، وبشكل عشوائي، ومع ذلك وافق المعلمون للتأكيد أنها فترة تدريب محددة وسيتم إعادة التوزيع".



وأضاف فؤاد" أنه تم بالفعل إعادة توزيع قرابة 8500 معلم تقريبا، وتسكينهم بمحافظاتهم، وصدر قرار لتقديم دفعة جديدة من المغتربين لإعادة توزيعهم على محافظاتهم وتقدم ما يصل إلى 1500 معلم تقريبا ولكن توقف تنفيذ القرار فجأة، مما يخل بمبدأ المساواة بالدستور، كما أن هذا الأمر سبب عبء على المعلمين نظرا لإجبار البعض على تأجير مسكن والابتعاد عن أسرهم أو التنقل يومياً من محافظة أخرى مما يزيد من الأعباء المالية في الآونة الأخيرة".