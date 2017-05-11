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نقل وملاحة
ملاحة بورسعيد : وزير النقل مد تجديد تراخيص الوكالة 6 أشهر
الخميس 11 مايو 2017 08:44 م
محافظة بورسعيد
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محافظة بورسعيد
أمانى العزازى
أكد عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، استجابة وزير النقل المهندس هشام عرفات، والفريق مهاب مميش لمطالب التوكيلات الملاحية التى تم استعراضها اليوم فى اللقاء الذي انعقد بمقر شركة قناة السويس للحاويات المشغل الرئيسي لمحطة الحاويات الوحيده بشرق بورسعيد.
وقال إن مد مهلة تجديد تراخيص الوكالة الملاحية التى كان مقررا أن تنتهى ٣٠ مايو الجاري لمدة ستة أشهر قادمة من أبرز المطالب التى وافق عليها وزير النقل، وكذلك سرعة العمل على تعديل قرارات وزارة النقل أرقام ٤٨٨ و٨٠٠ الخاصة برفع رسوم الخدمات فى الموانئ.
وأشار اللمعى إلى تفاؤله بمستقبل استثمارات النقل البحري خلال المرحلة المقبلة فى ظل توحيد جهة إصدار القرار والتنسيق بين وزارة النقل وهيئتي قناة السويس والمنطقة الاقتصادية بعد تكليف الفريق مميش رئاسة اقتصادية القناة.
وأوضح اللمعى أن اقتراح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بعمل وحدة خاصة للمحاسبة تضم وزارة النقل والهيئة الاقتصادية وقناة السويس من شأنه منع ازدواجية تحصيل الرسوم وضبط المنظومة الحسابية بالموانئ التابعة له.
ولفت رئيس ملاحة بورسعيد موافقة الفريق مميش على عقد لقاء ربع سنوى تلتقى فيه قيادات الهيئة مع غرفة ملاحة بورسعيد للتباحث حول المشكلات التى تعترض أصحاب الأنشطة الملاحية للتغلب عليها حفاظا على الخطوط الملاحية المتعاملة مع الموانئ المصرية.
نقل وملاحة
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