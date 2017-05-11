نقل النواب تناقش موازنة القطاع بنظام البرامج والأداء

نقل البرلمان المصري

وكيل اللجنة:

- الوزارة والهيئات التابعة لها استهلكت ٩٠٪ من الموازنة

- زيارة مالية لميناء سفاجا الأسبوع المقبل



ياسمين فواز



كشف النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن انتظار اللجنة التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن موازنة القطاع والهيئات التابعة له الخاصة لعام ٢٠١٦/٢٠١٧.



وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في تصريحاته لـ"المال" أن موازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ سيتم مناقشتها في اللجنة الأسبوع المقبل، موضحا أنها موازنة بنظام برامج وأداء لقياس مؤشرات تطور القطاع، مقارنة بموازنة العام الماضي.



وأشار عبدالله زين الدين إلى أن موازنة العام الحالي تفتقد للأرقام التفصيلية، مؤكدا أن الوزارة والهيئات التابعة لها استهلكت ٩٠٪ من حجم الموازنة الخاصة بها في تنفيذ مشروعات مدرجة ضمن خطة تطويرها في موازنة البرامج.



من ناحية أخرى، أكد النائب البرلماني البارز أن اللجنة تقوم بزيارة ميدانية لميناء سفاجا منتصف الأسبوع المقبل، وتستمر لثلاثة أيام لاضطلاع وضع الميناء وحركة العمل به.



وشدد على إرسال اللجنة دعوة لوزير النقل لعقد اجتماع الأحد المقبل لعرض خطته حول القطاع وتطويره والتي سبق ووعد عرضها بعد توليه الحقيبة الوزارية.



يذكر أن اللجنة قد اجتمعت في وقت سابق مع وزير النقل عقب توليه الوزارة لعرض خطته، إلا أنه طالب بمنحه وقتا كافيا لتحضيرها وعرضها خلال ١٠٠ يوم من توليه المنصب، إلا أنه عقب مرور المهلة المحددة لم يحضر الوزير إلى البرلمان مما أثار حفيظة أعضاء اللجنة.