10 ملاحظات على الدراما الرمضانية

مسلسلات رمضان 2017 جديد

علي راشد



نرصد لكم أبرز 10 ملاحظات حول الدراما الرمضانية للموسم الذي أوشك على الاقتراب بعد رسم الخريطة الدرامية عبر أغلب القنوات:



1. كانت تيمة العديد من مسلسلات العام الماضي تتناول الأمراض النفسية مثل مسلسلات "سقوط حر"، "فوق مستوى الشبهات"، و "الخانكة" .. وفي رمضان المقبل سيكون هناك حضور لأعمال تتناول فقدان الذاكرة مثل مسلسل "عشم إبليس" لعمرو يوسف، "الحصان الأسود" لأحمد السقا، و "ريح المدام" لأحمد فهمي.



2. فريق العمل الواحد يستمر بالعديد من المسلسلات فيستمر الفنان عادل إمام مع المؤلف يوسف معاطي والمخرج رامي إمام للمرة السادسة على التوالي، أما دنيا سمير غانم فتلتقي في مسلسللها مع والدها سمير غانم للمرة الثالثة وبيومي فؤاد للمرة الثانية ومنتج العمل هشام جمال الذي أنتج لها مسلسليها السابقين.



3. هناك حضور هذا العام للأعمال الدرامية ذات الحلقات المنفصلة مثل "خلصانة بشياكة" ، "هربانة منها"، "ريح المدام"، والجزء الرابع من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي".



4. يعرض خلال الشهر 6 مسلسلات كوميدية وهي "خلصانة بشياكة"، "ريح المدام"، "هربانة منها"، "يوميات زوجة مفروسة أوي"، "عفاريت عدلي علام"، و"في اللا لا لاند".



5. الرومانسية سيكون لها تواجد خلال الدراما من خلال نماذج مختلفة وظهر ذلك على بوسترات الأعمال الدرامية مثل مسلسل "لأعلى سعر" الذي سيكون الثنائي الرومانسي فيه نيللي كريم وأحمد فهمي، وكذلك بوستر مسلسل "واحة الغروب" الذي تصدره صورة خالد النبوي ومنة شلبي، بينما سيكون هناك علاقة رومانسية من نوع آخر لعادل إمام مع عفريتة تقوم بدورها غادة عادل في مسلسل "عفاريت عدلي علام" إلا أن برومو المسلسل لم يظهر غادة حتى الآن.



6. كانت رواية "أفراح القبة" لنجيب محفوظ والتي قدمت كمسلسل في العام الماضي قد حققت صدى واسعا، وهذا العام سيكون هناك استعانة بروايتي "واحة الغروب" لبهاء طاهر، و"لا تطفئ الشمس" لإحسان عبد القدوس.



7. عمرو سعد وريهام حجاج يعيدان العمل في قصة حب جديدة بمسلسل "أيام حسن الغريب" وكانوا العام الماضي قدما قصة حب في مسلسل "يونس ولد فضة".



8. عادل إمام ينافس ابنه محمد عادل إمام بمسلسلين على نفس القناة mbc مصر - حيث يقدم الأول مسلسل "عفاريت عدلي علام" بينما يقدم الثاني "لمعي القط".



9. مصطفى شعبان يستمر في تيمته الدائمة في مسلسل "اللهم إني صائم" حيث تستمر معه متلازمة التدين الظاهري والتفاف النساء حوله، كما يستمر أحمد السقا في تقديم الأكشن من خلال مسلسل "الحصان الأسود"



10. يعود هذا العام برنامج الأطفال الشهير "عالم سمسم" على قناة النهار ، ومسلسل "زوو" على اون.