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سيـــاســة
اتصالات النواب تطالب بتوحيد رقم للطوارئ
الخميس 11 مايو 2017 07:51 م
البرلمان المصري 2017
أخر الأخبار
البرلمان المصري 2017
ياسمين فواز
طالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور نضال السعيد بتوحيد رقم للطوارئ والإسعاف والنجدة، كما في الدول المتقدمة الأخرى.
وأعلنت اللجنة في بيان مقتضب لها اليوم أنها اجتمعت مع أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف، وعمرو محمد رشيد نائب رئيس الهيئة، بالإضافة إلى الدكتور علاء الدين مصطفى عمارة مساعد مدير المجمع الطبي لتوحيد رقم للطوارئ.
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