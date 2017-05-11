اتصالات النواب تطالب بتوحيد رقم للطوارئ‎

البرلمان المصري 2017

ياسمين فواز



طالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور نضال السعيد بتوحيد رقم للطوارئ والإسعاف والنجدة، كما في الدول المتقدمة الأخرى.



وأعلنت اللجنة في بيان مقتضب لها اليوم أنها اجتمعت مع أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف، وعمرو محمد رشيد نائب رئيس الهيئة، بالإضافة إلى الدكتور علاء الدين مصطفى عمارة مساعد مدير المجمع الطبي لتوحيد رقم للطوارئ.