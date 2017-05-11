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استثمار
راشد : 8 مواقع أثرية لمسار العائلة المقدسة جاهزة للسياحة
الخميس 11 مايو 2017 06:50 م
يحيى راشد - وزير السياحة
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يحيى راشد - وزير السياحة
أحمد عاشور :
قام يحيى راشد، وزير السياحة، أول أمس بزيارة قصيرة للفاتيكان التقى خلالها بالمونسنيور ليبرو أندرياتا نائب رئيس المؤسسة الرومانية للحج، بحضور السفير حاتم سيف النصر سفير مصر في الفاتيكان.
وقال الوزير إنه استعرض خلال اللقاء خطة الوزارة لإحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، موضحا أنه تم بالفعل تجهيز (8) مواقع أثرية يشملها المسار المكون من 25 نقطة كمرحلة أولى وهى كنيسة أبو سرجة والكنيسة المعلقة بمنطقة مصر القديمة- كنيسة العذراء بالمعادى- أديرة وادى النطرون الثلاثة (الأنبا بيشوى – السوريان – الباراموس)- كنيسة العذراء بجبل الطير- دير المحرق بجبل قسقام- دير العذراء بجبل درنكة، وذلك بالتنسيق المستمر مع وزارتى الآثار والثقافة والكنيستين القبطية والكاثوليكية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على الترويج السياحى لرحلة العائلة المقدسة إلى مصر في دولة الفاتيكان، مؤكدا أن مصر تفتح ذراعيها لكل السائحين باعتبار السياحة لغة سلام ومحبة، وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة، حيث يأتي في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إلى مصر في 28 – 29 أبريل الماضي.
لافتًا إلى أن إحياء مسار العائلة المقدسة يتيح مجالًا واسعًا للتعاون بين مصر والفاتيكان، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لزيارته الأولى لدولة الفاتيكان منذ ما يقرب من عام، والتي التقى خلالها مع مسئولي السياحة بها، وتم خلال هذه الزيارة مناقشة التعاون بين البلدين في مجال السياحة الدينية وخاصة إحياء مسار العائلة المقدسة.
وأكد راشد إن زيارة بابا الفاتيكان لمصر كانت ناجحة بكل المقاييس، مشيرا إلى أنه ستتم الاستفادة من الصور ومحتوى هذه الزيارة لدفع الحركة السياحية لمصر للأمام، خاصة مع الأسواق المهتمة بالسياحة الدينية، مضيفا أنه ستظهر نتائج هذه الزيارة مع بداية موسم الشتاء المقبل.
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