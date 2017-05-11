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اقتصاد وأسواق
مطار شرم يتسلم تجديد الترخيص من سلطة الطيران المدني
الخميس 11 مايو 2017 06:01 م
شريف فتحى يسلم مطار شرم تجديد الرخصة
أخر الأخبار
شريف فتحى يسلم مطار شرم تجديد الرخصة
هاجر عمران
قامت سلطة الطيران المدني تسليم مطار شرم الشيخ الدولي تجديد ترخيص المطار، اليوم، وفق بيان مقتضب عن الشركة المصرية للمطارات منذ قليل.
وأضافت الشركة أن تسليم الرخصة تم بحضور كل من شريف فتحى وزير الطيران المدني، ومحمد سلام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.
اقتصاد وأسواق
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