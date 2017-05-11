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بورصة وشركات
تغطية اكتتاب زيادة رأسمال كابو بقيمة 68.8 مليون جنيه
الخميس 11 مايو 2017 05:11 م
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مصطفى طلعت
أعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو" عن تغطية اكتتاب المرحلة الثانية من أسهم زيادة رأس المال المصدر بنسبة 5.39%، لتصل نسبة التغطية في المرحلتين حوالي 52.89%.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، إنه تمت تغطية 7 ملايين سهم بقيمة إجمالية 7 ملايين جنيه، في المرحلة الثانية لتبلغ نسبة التغطية الكلية 68.8 مليون سهم بقيمة 68.8 مليون جنيه في المرحلتين.
وقالت "كابو" بأنها سوف تكتفي بما تمت تغطيته في أسهم الزيادة بنسبة 52.89%.
وكانت الشركة، قد أعلنت عن زيادة رأس المال المصدر من 338.6 مليون جنيه إلى 468.6 مليون جنيه، موزعا على 130 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.
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