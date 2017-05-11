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سيـــاســة
إسماعيل يعرض مؤشرات تحسن الاقتصاد على رئيسة وزراء بريطانيا
الخميس 11 مايو 2017 03:02 م
شريف إسماعيل 9
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شريف إسماعيل 9
المال - خاص
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قبيل بدء أعمال مؤتمر لندن حول الصومال، تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا.
وتناول رئيس الوزراء، أهم ملامح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، مستعرضاً تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، في ضوء الإصلاحات الجادة التي تطبقها الحكومة، ورؤيتها للإصلاح وتطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات في كافة القطاعات، مشيراً إلى الجهود الحثيثة لتطوير مناخ الاستثمار في مصر وتقديم الدعم للاستثمار الأجنبي.
من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية دعم بلادها الكامل لخطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحة أنها تتابع باهتمام البرنامج الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة المصرية، الذي من شأنه إحداث نهوض وتنمية حقيقية في البلاد.
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