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بورصة وشركات
أرباح آراب ديري تنمو 860% بالربع الأول
الخميس 11 مايو 2017 02:29 م
آراب ديري
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آراب ديري
مصطفى طلعت
قفزت أرباح شركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري"، خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 1.7 مليون جنيه، مقابل 180 ألف جنيه، بالربع المماثل من 2016، بنسبة نمو في الأرباح بلغت 860 %.
وعلى صعيد القوائم المستقلة، حققت "اراب ديري" صافي ربح بقيمة 1.7 مليون جنيه، مقابل 225 ألف جنيه، خلال الربع المقارن من عام 2016.
يذكر أن أرباح الشركة قد تراجعت بنسبة 86%، لتسجل 653.5 ألف جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016، مقابل صافي أرباح بقيمة 4.7 مليون جنيه، خلال 9 أشهر المقارنة المنتهية في سبتمبر 2015.
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