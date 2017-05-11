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بورصة وشركات
أرباح أصول للوساطة الربعية تنمو 124.5%
الخميس 11 مايو 2017 02:08 م
أرباح
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نمو
مصطفى طلعت
ارتفعت أرباح شركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية، خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 986.7 ألف جنيه، مقابل 439.6 ألف جنيه، بالربع المماثل من 2016، بنسبة زيادة قدرها 124.5%.
يشار إلى أن أصول للوساطة حققت صافي أرباح 1.24 مليون جنيه خلال عام 2016، مقارنة بصافي أرباح 1.32 مليون جنيه، خلال العام الأسبق 2015، بنسبة تراجع في الأرباح 6%.
وتقوم الشركة بأعمال السمسرة في الأوراق المالية، وإمساك السجلات الأوراق المالية، وهي شركة تابعة لشركة "أصول" القابضة للاستثمارات المالية، ويبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع 40 مليون جنيه بـ 80 مليون سهم، بقيمة اسمية خمسون قرشا للسهم الواحد، وهي مقيدة بالبورصة منذ عام 1997 لكن لم يتم التداول عليها بعد تأخير الشركة لتلك الخطوة أكثر من مرة نتيجة ظروف السوق.
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