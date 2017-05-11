3 شركات تؤهل طلاب الجامعات للابتكار والإبداع

أشرف دويدار شركة أرضك للتطوير العقارى

المال-خاص



قامت 3 شركات تضم "إتش سى لتداول الأوراق المالية" و"سامكريت للتنمية العمرانية" و"أرضك للتنمية والاستثمار العقارى" بتأهيل وتدريب طلاب الجامعات؛ بهدف دعم الابتكار والإبداع، وبناء كوادر شبابية واعية للمشاركة بفاعلية فى المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل.



وشاركت "إتش سى لتداول الأوراق المالية" فى رعاية نموذج محاكاة البورصة المصرية الثامن لكلية علوم الإدارة بجامعة 6 أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب «MSA» وذلك من خلال تنظيم عدد من المحاضرات والحلقات النقاشية التى تتناول مبادئ الاقتصاد والاستثمار فى البورصة.



قال حسن شكرى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية،إن المبادرة تأتى فى إطار حرص الشركة على أن يكتسب طلبة الجامعات المهارات العملية، وتعزيز قدراتهم للعمل داخل البورصةعلى وعى تام بآليات سوق الأوراق المالية وأهميته، كوسيلة تمويلية للمؤسسات والأفراد والشركات.



ومن جانبه، قال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى،الراعية لمركز الابتكار الذى تقيمه كلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الخطوة التى قامت بها شركته تهدف إلى دعم الابتكار والإبداع، مضيفًا أن ما يحدث يؤكد أهمية ومحورية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير كل جوانب المجتمع وتعزيز الابتكار لخلق مجتمع مبدع.



كما أعلنت شركة "سامكريت للتنمية العمرانية" عن رعايتها الرسمية لملتقى التدريب والتوظيف الأول، والذى تقيمه "جامعة القاهرة" بالتعاون مع مؤسسة "فورد" ومنظمة "روتارى"، بهدف المساهمة فى تنمية وتطوير العلاقات بين طلاب الجامعة، والشركات المحلية والإقليمية والعالمية.



وأكد المهندس محمد الكاتب، مدير عام الإدارة الهندسية بشركة سامكريت، أن قطاع التشييد والبناء يعانى من نقص الأيدى العاملة المدربة، رغم كونه من القطاعات كثيفة العمالة، إذ استطاع خلال العامين الماضيين توفير ما يزيد عن 3 ملايين فرصة عمل.



تشارك فى مبادرتى «طموح» و«لتر من نور»

«بيبسيكو مصر»تبحث عن حلول مبتكرة للتنمية

قالت شيرين شاهين، رئيس قطاع الاتصالات بشركة «بيبسيكو مصر»، إن الشركة حريصة على القيام بدورها فى دعم وتنمية المجتمع، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية دورالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص تجاه المجتمع، وضرورة المشاركة الفعالة للوصول إلى مستهدفات التنمية المستدامة.



وأكدت أن «بيبسيكو» دائما ما تبحث عن حلول مبتكرة تساعد فى نهوض ونهضة المجتمع، مشيرة إلى أن شركتها ترحب بأى أفكار بناءة يمكن أن تشارك فى تمويلها لخدمة المجتمع المصرى.



وأوضحت أن مبادرة «طموح» هى شراكة مع برنامج الأغذية العالمى الذى يدعم تعليم الشباب المصرى فى صعيد مصر، وتضمن لهم مواصلة التعليم مع توفير احتياجات عائلاتهم من الغذاء للحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتى تفاقمت بشكل كبير.



وأضافت أن مبادرة «لتر من نور» هى شراكة مع مؤسسة «مصر الخير» و«سانيوشنز» لتوفير حلول للإضاءة بالطاقة الشمسية لمحدودى الدخل فى صعيد مصر، من خلال إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية وتحويلها إلى مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية.



أما فيما يتعلق بمبادرة «دورى بيبسى للمدارس» فتقول شيرين شاهين، إنها نموذج ناجح للتعاون بين «بيبسيكو» ووزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، تمنح الفرصة للشباب المصرى الذى يتطلع إلى احتراف كرة القدم، للحصول على أعلى مستوى من التدريب الذى يمكنهم من تحقيق النجاح، ومن ضمن أشهر الخريجين من دورى بيبسى للمدارس النجمين المصريين العالميين محمد صلاح ومحمد النني.



ويرى محمد شلباية، مدير عام شركة «بيبسي كولا مصر و الأردن، أن الشركة تعتبر مصر مركزا رئيسيا لعملياتها فى شمال أفريقيا، الأمر الذى تمت ترجمته فى صورة الالتزام الكامل بالاستمرار فى ضخ استثمارات الشركة فى الأسواق المصرية لعقود قادمة.



وأكد أن الشركة تدعم بالتعاون مع العديد من المنظمات غير الهادفة للربح أكثر 100 مشروع ناشئ، انطلاقا من إيمانها الشديد بأن ريادة الأعمال تعد الركيزة الأساسية لتنمية الاقتصاد المصري.



ولفت إلى أن موظفى الشركة يساهمون فى هذه المبادرات، بنقل خبراتهم إلى رواد الأعمال من الشباب المصرى الطموح، عن طريق دورات تدريبية وإرشادية ترفع من قدراتهم فى مختلف المجالات التى يحتاجون إليها.



وتابع : «على مدار سبعين عاما، كنا نعمل بمثابرة لتعزيز استثماراتنا بما يخدم مستقبل مصر، بداية من طرح العديد من برامج التدريب على المهارات التى تساعد فى بناء مستقبل مهنى طويل الأمد، ومبادرات الريادة المجتمعية، وتمكين الشباب والتى وفرت فرصا جديدة للشباب الموهوب، ووصولا إلى الأنشطة المجتمعية التى تحسن مستوى المعيشة فى المجتمعات فى جميع أنحاء الجمهورية».