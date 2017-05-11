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بورصة وشركات
تعاملات المسئولين بالبورصة تقتصر على 4 شركات
الخميس 11 مايو 2017 01:28 م
البورصة 3
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البورصة 3
- مجلس إدارة أموك يشتري 650 ألف سهم
مصطفى طلعت
اقتصرت تعاملات المسئولين والمساهمين الرئيسيين على أسهم شركاتهم بالبورصة، خلال جلسة تداولات، أمس الأربعاء، على 4 شركات فقط، حيث اتجهت اثنتين منها إلى الشراء بقيادة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، في حين قادت تعاملات سهم بنك فيصل الإسلامي الاتجاه البيعي.
وضمت قائمة العمليات الشرائية، قيام مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، بشراء 650 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، 4500 سهم.
وعلى الجانب الآخر، باعت مجموعة مرتبطة ببنك فيصل الإسلامي المصري 611 سهمًا، وبالمثل باع مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية 500 سهم.
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