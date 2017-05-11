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اقتصاد وأسواق
برلماني يطالب التموين باستيراد السلع الأساسية للقضاء على جشع التجار
الخميس 11 مايو 2017 01:24 م
السلع التموينية بالإسكندرية
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السلع التموينية بالإسكندرية
ياسمين فواز
طالب النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بالقاهرة، وزارة التموين باستيراد السلع الغذائية الضرورية للقضاء علي احتكار وجشع التجار خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن هذه هي أفضل وسيلة ضد التجار الذين يقومون بتخزين السلع الغذائية للتحكم في أسعارها وزيادتها.
وأوضح عبد العزيز، أن الحكومة في حالة أخذها بهذه النصيحة ستجبر التجار الذين قاموا بتخزين السلع ببيعها دون زيادة أسعارها لوجود منافس لهم، وذلك استنادًا علي مبدأ العرض والطلب.
وأضاف نائب "المصريين الأحرار"، أنه تقدم لمجلس النواب بطلب لزيادة الدعم من 55 مليار إلى 100 مليار جنيه، خاصة السلع الغذائية الضرورية مثل الدقيق والأرز والفول والزيت، وتوزع من خلال مكاتب التموين والجمعيات التعاونية، التي تزيد علي أكثر من 35 ألف منفذ، مؤكدًا أن ذلك أفضل للتوزيع علي المستحقين ولضرب جشع التجار واستغلالهم.
اقتصاد وأسواق
وزارة التموين
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