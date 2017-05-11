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اقتصاد وأسواق
إنشاء صندوق يقدم العلاج المجاني لغير القادرين بالإسكندرية
الخميس 11 مايو 2017 01:18 م
أدوية
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أدوية
مها يونس
صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بأنه تقرر إنشاء صندوق دعم الدواء تابع للمحافظة لتقديم العلاج مجانيا، والصرف منه علي شراء الدواء والمستلزمات الطبية لغير القادرين من مواطني محافظة الإسكندرية، وذلك بمشاركة من المجتمع المدني، وصندق تحيا مصر، وتبرعات رجال الأعمال، فضلاً عن موافقته علي إنشاء حساب فرعي داخل صندوق الخدمات بالمحافظة بنسبة ٣% من صندوق الخدمات لدعم الصندوق.
وأوضح سلطان أنه سيتم إنشاء صيدلية دواء مجانية تابعة لصندوق دعم الدواء بديوان عام المحافظة لصرف الأدوية غير المتوافرة بالمستشفيات مجانا للمرضى غير القادرين من أبناء المحافظة، مضيفا أنه سيتم الصرف للمريض الذى يتقدم بروشتة طبية من المستشفى وبطاقة الرقم القومى وبشرط عدم خضوعه للتأمين الصحى.
وأكد المحافظ حرصه على النهوض بمنظومة الصحة وأعمال التطوير والتحسين في كل مستشفيات المحافظة وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، مشيراً إلى ضرورة أن يشعر المواطنون بتحسن ملحوظ في مستوي الخدمات المقدم لهم علي كل النواحي المعنوية والمادية، وتفعيل دور المجتمع المدني والنقابات والهيئات والشركات والأفراد للمساهمة فى دعم صندوق الدواء بالمحافظة والصيدلية المجانية للتخفيف عن كاهل المرضى غير القادرين بنطاق الثغر.
اقتصاد وأسواق
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