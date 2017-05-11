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نقل وملاحة
سلطان: دخول القطاع الخاص لربط برج العرب والإسكندرية بخطوط سير
الخميس 11 مايو 2017 01:03 م
محمد سلطان محافظ الإسكندرية الجديد
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محمد سلطان محافظ الإسكندرية الجديد
مها يونس
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد سلطان، على الاقتراح بطرح دخول شركات القطاع الخاص لإنشاء خطوط سير لمسارات جديدة لربط برج العرب بالمدينة بما يَصب في صالح المواطن السكندري، وذلك لوجود كثافات مرورية كبيرة بهذه الطرق، في الوقت التي تعتبر فيه برج العرب هي الامتداد العمراني والصناعي للمدينة نحو الغرب.
جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة جدول أعماله وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، بحضور اللواء عمرو الشبكشي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ، واللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة الإسكندرية، واللواء هشام شادي، سكرتير عام مساعد المحافظة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.
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