أرباح المنصورة للدواجن تتراجع إلى 4.8 مليون جنيه

نمو

مصطفى طلعت



حققت شركة المنصورة للدواجن، صافي ربح 4.8 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 8.5 مليون جنيه، خلال الربع المماثل من 2016، بنسبة تراجع في الأرباح 43%.



وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إنها حققت إيرادات خلال الربع الأول 21.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات 23.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.



يذكر أن أرباح "المنصورة للدواجن" قد ارتفعت إلى 27.8 مليون جنيه، خلال عام 2016، مقابل أرباح قدرها 13.2 مليون جنيه خلال 2015، بنسبة نمو بلغت 111.5%.