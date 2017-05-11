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بورصة وشركات
أرباح المنصورة للدواجن تتراجع إلى 4.8 مليون جنيه
الخميس 11 مايو 2017 01:00 م
أرباح
أخر الأخبار
نمو
مصطفى طلعت
حققت شركة المنصورة للدواجن، صافي ربح 4.8 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 8.5 مليون جنيه، خلال الربع المماثل من 2016، بنسبة تراجع في الأرباح 43%.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إنها حققت إيرادات خلال الربع الأول 21.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات 23.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يذكر أن أرباح "المنصورة للدواجن" قد ارتفعت إلى 27.8 مليون جنيه، خلال عام 2016، مقابل أرباح قدرها 13.2 مليون جنيه خلال 2015، بنسبة نمو بلغت 111.5%.
بورصة وشركات
المنصورة للدواجن
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