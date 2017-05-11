أسباب صدور وثيقة حماس الجديدة

يمثل قطاع غزة سواء كان جزءاً من فلسطين «الانتداب» أو تحت الإدارة المصرية عقب حرب فلسطين 1948 أو حتى لاحتلاله من إسرائيل 1967 إلى أن انسحبت منه مطلع القرن، بمثابة موقع حاكم بالنسبة لمصر عند زاويتها القائمة شمال شرق البحر المتوسط، ذلك قبل أن يصفه قادة إسرائيليون، لأسبابهم، بالكابوس الذى تمنوا لو استيقظوا منه ليجدوا البحر وقد ابتلعه، ليتحول من بعد انسحابهم عنه من جانب واحد، بما فى ذلك ثمانى مستوطنات إسرائيلية، بغير شروط مسبقة على غير المألوف إسرائيليا، وليصبح منذئذ أقرب ما يكون بالشوكة فى ظهر الحصن الطبيعى لمصر فى شبه جزيرة سيناء.. التى اصبحت اجزاء منها محط أطماع تستقطعها حركة «حماس» - ربما بتشجيع أطراف معنية بتصفية القضية الفلسطينية.. لإضافتها إلى ما تنتويه من إعلانها ولاية إسلامية «خاصة بعد سيطرة حماس» على القطاع يونيو 2007.. منفصلة بذلك عن السلطة الفلسطينية فى رام الله، قبل أن تتصدر المقاومة ضد إسرائيل منذ ذلك التاريخ إلى يناير 2013.. جنباً إلى جنب مع تعميق تواصلها عبر الانفاق بشمال سيناء، وفى ظل تصعيد جماعات العنف لعملياتها ضد الجيش المصرى منذئذ وحتى الآن.



إلى هذا السياق، وبعد 30 عاماً على تأسيس حركة حماس، و11 عاماً على وصولها إلى الحكم - انتخابياً - فى السلطة الفلسطينية، فاجأت الحركة فى مطلع مايو الحالى الأوساط السياسية بإصدارها وثيقة أساسية جديدة تتضمن شكلاً من أشكال «الواقعية السياسية» تقبل بدولة على حدود 1967، ولا تعترف بإسرائيل، وتنأى عن الإخوان المسلمين إلخ، ورغم عثرات صياغتها المتناقضة، وربما بسببها، تدل الوثيقة على أن الحركة وصلت إلى حدود قدراتها الدنيا فى تحمل أعباء مواصلة المقاومة، كما تثير - الوثيقة - علامات استفهام عما تنتويه «حماس» فى مستقبل الأيام، وما الذى دفعها فى هذا التوقيت إلى تبنّى مواقف برجماتية مغايرة لثوابتها.. إلا أن تكون قد استشعرت ربما أن قطار التسوية السلمية قد يفوتها.. فيعاقبها التاريخ، خاصة فى ضوء ما جاء بالبيان الصادر عن محادثات ترامب - عباس.. «بناء الشراكة الأمريكية - الفلسطينية لقوات الأمن الفلسطينية لمكافحة الإرهاب والحفاظ على السلام»، ذلك دون استثناء تصريح الرئيس الامريكى فى المؤتمر الصحفى المشترك بأنه «لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم ما لم يتكلم القادة الفلسطينيون بصوت واحد ضد العنف والكراهية»، ناهيك عن تأكيده أن «تحقق السلام غير ممكن إلا عبر مقاربة إقليمية»، ما قد يعنى ضمناً انحسار الدعم الخليجى أو بعضه عن «حماس».. ما قد يفسر تغيير قيادة رئاسة المكتب السياسى للحركة قبل أيام.



إلى ذلك، ورغم تميز ما تضمنته وثيقة «حماس» عن ميثاقها الأساسى (...) لم يغب عن إسرائيل رفض عطاءاتها المجانية، إلى حد تمزيق رئيس الحكومة الإسرائيلية فى مشهد تليفزيونى وثيقة «حماس»، قبل إلقائها فى سلة المهملات، ما يمثل عنصرية مقيتة ووقاحة دبلوماسية فى آن، كما يشير من جانب آخر إلى تسرع قيادة حماس فى إصدار وثيقتها دون التشاور المسبق مع أطراف فاعلة، ربما جرياً على تضخم ذاتها فى السنوات الأخيرة من ناحية، ولوقوعها - ربما - من ناحية أخرى لخديعة إسرائيلية، قد لا يفيد لإصلاحها تلك التصريحات العنترية التى أعقبت إصدارها الوثيقة.. حفظاً لماء وجه الحركة فى مواجهة المواقف السلبية الإسرائيلية التى قوبلت بها الوثيقة.. والتى تجيء فى سياق التنازلات العربية بدءاً من القبول بالقرار 242 العام 1967 إلى قبول مبادرة «روجرز» 1970.. وليس انتهاء باعتراف منظمة التحرير الضمنى (أصحاب الأرض الأصليين) بإسرائيل 1988، ناهيك عما سوف تسفر عنه الجولة الأمريكية الأخيرة للمنطقة من تنازلات، سواء من الجانب الفلسطينى خاصة، أو فيما يخص الموقف العربى إجمالاً، الأمر الذى لم تتطرق إليه وثيقة حماس وإن كان فى خلفية الأسباب التى دعت إلى صدورها.