روبكس تتحول إلى الربحية بـ 3.06 مليون جنيه

شركة روبكس لتصنيع البلاستيك

مصطفى طلعت



تحولت شركة "روبكس" العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، إلى الربحية خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة 3.06 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 4.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.



وكشفت القوائم المالية المجمعة والمرسلة، إلى البورصة المصرية، اليوم الخميس، ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع الأول، إلى 35.26 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 22.53 مليون جنيه في الربع المماثل من 2106.



وتعمل "روبكس" فى إنتاج جميع أنواع منتجات البلاستك وألواح الأكريليك، وكذلك أطقم الحمامات من بانيوهات، وحمامات القدم والأحواض فى المنطقة، ويقع مقرها فى الصناعية ببرج العرب.