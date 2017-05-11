EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
روبكس تتحول إلى الربحية بـ 3.06 مليون جنيه
الخميس 11 مايو 2017 12:41 م
شركة روبكس لتصنيع البلاستيك
أخر الأخبار
شركة روبكس لتصنيع البلاستيك
مصطفى طلعت
تحولت شركة "روبكس" العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، إلى الربحية خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة 3.06 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 4.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وكشفت القوائم المالية المجمعة والمرسلة، إلى البورصة المصرية، اليوم الخميس، ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع الأول، إلى 35.26 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 22.53 مليون جنيه في الربع المماثل من 2106.
وتعمل "روبكس" فى إنتاج جميع أنواع منتجات البلاستك وألواح الأكريليك، وكذلك أطقم الحمامات من بانيوهات، وحمامات القدم والأحواض فى المنطقة، ويقع مقرها فى الصناعية ببرج العرب.
بورصة وشركات
روبكس لتصنيع البلاستيك
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا