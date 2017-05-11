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بورصة وشركات
تراجع أرباح جلوبال تليكوم رغم نمو الإيرادات التشغيلية
الخميس 11 مايو 2017 12:24 م
أرباح
أخر الأخبار
نمو
مصطفى طلعت
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة جلوبال تليكوم القابضة، تحقيق صافي ربح قدره 1.2 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الحالي والمنتهي في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 87.5 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2016، بنسبة تراجع قدرها 99%.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، إن إيرادات التشغيل قد إرتفعت خلال الربع الأول إلى 752.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 707.1 مليون جنيه في الربع المماثل من 2016.
وعلى صعيد القوائم المستقلة، نمت خسائر "جلوبال تليكوم" إلى 48.2 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 29.8 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 62%.
ويبلغ رأسمال جلوبال تليكوم 3.04 مليار جنيه موزعًا على 5.24 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.58 جنيه للسهم.
بورصة وشركات
جلوبال تيلكوم القابضة
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