مقولة لجلال عامر: "ثم تسأل البحر بيضحك ليه؟! طبعا بيضحك علينا " وعلى ما نفرط فيه من أفراد وجماعات يحملون الكثير من الأمل لمصر المستقبل، ونهين رموز كانت واعدة لأعمال مسخرة لها، نهين من أول الطفل الذى ما زال يكتشف الحياة ولم يخابرها بعد، بأن نحاكمه على خيالاته عن الدين الإسلامى ونتهمهم بازدراء الأديان ونضعهم فى السجن أقصدالأطفال الأقباط الثلاثة الذين حوكموا فى 2015.



بالمقابل أيضا المسلمون العاديون يشيعون مقولات مغلوطة عن الدين المسيحى ويضربون المواطنة بعرض الحائط لماذا لا نحاكمهم بقانون ازدراء الأديان الذى يتمسك به بعض المتشددين فى مجلس الشعب لإشاعة أشياء مغلوطة عن الدين المسيحى منها أن أن رجال الدين القساوسة يتدخلو فى حياتهم الخاصة مثل الزواج وهو ما ليس صحيحا وحتى الإعتراف عند المسيحيين اختيارى مثل الذهاب الى الشيوخ عندنا لأخذ المشورة فى أمر ما.



وحين تكيل الحكومة بمكيالين فى حادثة السيدة المنتقبة التى قامت بقص شعر تلميذة مسيحية فى المترو وكان ممكن تبقى مسلمة والى الآن لم تحاسب ليس فقط على عملها الإجرامى المتوحش، ولكن أيضا عن مغزى الفعل الذى ينم عن تهديد المجتمع بأكمله إذا فكرت إحداهن فى خلع الحجاب، طالما ليس هناك رادع قوى من المسئولين لتلك لأعمال المنافية للقانون، ذلك لتلجيم فوضى قبل استشرائها ولا نغفل أن النار من مستصغر الشرر.



ومن مظاهر الاستهانة بالإرهاب الذى تعقد من أجله الدول الكبرى الاتفاقيات لنتكاتف لمحاربته نجد حكما بتبرئة شقيق أيمن الظواهرى من قضايا الإرهاب المنسوبة إليه، نعم نحترم حكم القانون ولكن فى حربنا على الإرهاب، يمكن ترحيله فورا عن البلاد أو سحب الجنسية؟! وتقولوا البحر بيضحك ليه؟!



بعد فوز لاعب القوى المصرى طارق عبد السلام الذى أحرز الميدالية الذهبية لبلغاريا، انتشر خبر فوزه على خلفية أنه تخلف بإرادته عن رحلة الفريق المصرى فى 2015 للتمرين على الألعاب الأوليمبية لسنة 2016..وكان قد أصيب طارق فى ركبته عام 2014 و لم يعالج بالشكل اللائق فى مصر وهناك التحق كعامل فى محل شاورمة ورحبت به الأوساط الرياضية وأعطته الجنسية، وهنا قام وزير الشباب للدفاع عن موقف الوزارة مما نسبه اللاعب الى وزارة الشباب وهو الخبر الذى انتشر فقط منذ يومين على شبكة التواصل الاجتماعى بإهمال الوزارة إصابته فى الركبة 2014، وقام الوزير من أمس الأول بعمل مؤتمر صحفى يظهر فيه فواتير العلاج ليدفع عن نفسه الإهمال فى علاج لاعب واعد.



أين كان الوزير والوزارة منذ ثلاث سنوات حين لجأ اللاعب الى بلغاريا وتخلف عن الرحلة لم نسمع عن شكوى أو دهشة الوزارة والوزير أو مناشدته العودة أو الدفاع وإخلاء مسئوليتها.. بل اختفى لاعب وتبخر، ولم تلتفت الوزارة أو تعلن عن اختفائه وهو ما يدل على الاستهانة بأبنائنا حتى الواعدين منهم ونهديهم إما الى الرب فى شكل شهداء أبرار أو أبطال يحرزون الجوائز لدول أخرى..نماذج متفرقة لعدم تقدير المسئولين والحكم بما يستحق من تسامح أو ردع، بل المسائل عندنا معكوسة،بما لا يدل على منطفية وعقلانية.



من أولويات الدولة المصرية المرور بسلام من أزمتها الإقتصادية، وهذا يتوقف على سياستها فى خلق مناخ أصيل من الاستقرار الاجتماعى إذ من دونه نحث المستثمر على الهربسي..وسيشير لنا بمنديله من البحر.. وبعدها لا تسأل البحر بيضحك ليه؟!