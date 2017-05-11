4724 راكبا ومعتمرًا وتداول 471 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

نشاط بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 1152 سائحًا



نادية صابر



صرح ملاك يوسف المتحدث، الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 889 راكبا من العمالة المصرية بدول الخليج و10 شاحنات و19 سيارة، والسفينة إلنوى إكسبريس وعلى متنها 65 شاحنة، والسفينة الحرية وعلى متنها 33 شاحنة، كما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 190 راكبا و8 شاحنات و5 سيارات.



بينما شهد الميناء أمس استقبال العبارة عمان وعلى متنها 782 معتمرا، قادمة من ميناء ينبع، والعبارة القاهرة وعلى متنها 487 راكبا و4 شاحنات و31 سيارة، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و94 راكبا و4 سيارات، فيما غادرت السفينة RISING FALOCN وعلى متنها 27 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، والعبارة محبة وعلى متنها 494 معتمرًا، والعبارة عمان وعلى متنها 247 معتمرا متجهة إلى ميناء ينبع والعبارة مسرة وعلى متنها 296 راكبا و11 شاحنة و8 سيارات، والسفينة إلنوى إكسبريس وعلى متنها 68 شاحنة، والسفينة الحرية وعلى متنها 83 شاحنة.



كما صرح يوسف بأن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 437 راكبا و27 برادًا وتريلا و8 سيارات، والسفينة بريدج وعلى متنها 12 برادًا و12 تريلا.



بينما شهد الميناء أمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 838 راكبا منهم 489 معتمرا و11 باص عمرة وسيارتان و2 باص جيت، والسفينة بريدج وعلى متنها 8 برادات و8 تريلات، فيما غادرت العبارة آيلة وعلى متنها 407 ركاب، منهم 219 معتمرا، و5 باصات عمرة وبراد و5 تريلات وسيارة و2 باص جيت، والسفينة بريدج وعلى متنها 16 برادا و10 تريلات.