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عبقرية الإمام 13
الخميس 11 مايو 2017 12:02 م
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وتتقاطر الأدلة على الغرض والهوى!
ومن الأمثلة الواجب التوقف عندها، علة «عمرو بن العاص»، وقد كان أول الناصحين لعثمان بالاعتزال، بل وكان يقاطعه مجاهرًا من بين صفوف المسجد ليسترضى الناس : «اتق الله يا عثمان، فإنك قد ركبت أمورًا وركبناها معك فَتُبْ إلى الله!».
وهو الذى ترك المدينة بين المتآمرين والثائرين ومضى إلى فلسطين، وسُمِعَ وهو يقول: «والله إنى كنت لألقى الراعى فأحرضه على عثمان» فبماذا تعلل عمرو للخروج على «علىّ»، إلاَّ الانحياز للملك دون الخلافة، وإلى المصلحة الشخصية دون المبدأ العام ؟!!
ربما لم يكن منظورًا ظهور الملك الذى تجلت صورته بعد حين!
بيد أن انتهاء الخلافة كان منظورًا، ولا لوم على «علىّ» على شىء من الأشياء التى أفضت إلى هذه النهاية.
يقول الأستاذ العقاد: «إذ لم يكن طبيعيًا أن يصمد الناس على سنة النبوة أكثر من جيل واحد، تثوب بعده الطبائع إلى فطرتها من نشأة الخليقة الأولى، وقد يتفق كثيرًا أن يغمرها جلال النبوة أو جلال الخلافة النبوية، وهى فى إبان النضال والحمية الدينية، فتنسى المطامع وتسهو عن الحزازات وتستعذب الألم والفداء إلى مدى الطاقة الإنسانية، ولكنها تبلغ مدى الطاقة الإنسانية بعد حين، وتفتر عن النهوض من قمة إلى قمة.. فتركن آخر الأمر إلى الأرض السواء حيث لا حافز ولا مستنهض، إلا مجاراة الطبيعة فى مجاريها التى لا تشق عليها، وإن المصلحين ليرضون غاية الرضا إذا هى حفظت من إصلاحهم عند ذلك وازعًا يهديها بعد ضلالة عمياء، ويردعها بعد جماع مريد، ويكفكف من غلوائها ما كان من قبل منطلقًا بغير عنان»..
وقد نظر النبى عليه السلام بعين الغيب إلى هذا المصير فقال: «الخلافة ثلاثون عامًا ثم يكون بعد ذلك الملك».. وأنبأ بانقسام الفرق وتشعب الأهواء، وكأنما ينظر إلى ذلك بعينيه صلوات الله عليه.
***
ومن حق الإمام علىّ ؛ ما سجله الأستاذ العقاد من أنه اتبع من اليوم الأول أحسن السياسات التى كان له أن يتبعها..
فمن اللحظة الأولى، طفق علىّ فى تجنيد قوى الخلافة الدينية الرشيدة التى لا قوة له بغيرها.. فعزل الولاة الذين استباحوا الغنائم المحظورة، وتمرَّغوا بالدنيا، وأطمعوا الرعايا فى بيت مال المسلمين، وأثاروا على عثمان سخط السواد وسخط الفقهاء المتحجرين والحفاظ الغيورين على فضائل الدين..
ورد القطائع التى وزعتها بطانة عثمان بين المقربين وذوى الرحم، فصرفتها بذلك عن وجوهها المخصصة لها من إصلاح المرافق وإغاثة المفتقرين إليها وجبر المظلومين على شرعة الإنصاف والمساواة.
ورجع علىّ إلى خطة أبى بكر وعمر فى تجنيب الصحابة الطامحين إلى الإمارة فتنة الولايات، مخافة عليهم من غوايتها، وإبعادًا لهم عن دسائس الشيع والعصبيات، فلما طالبه طلحة والزبير بولاية العراق واليمن، قال لهما: «بل تبقيان معى لآنس بكما»، ولم يقبل مشورة ابن عباس بتوليتهما الكوفة والبصرة، وأبان له أنه لو كان له أن يستعمل أحدًا لضره أو نفعه له لاستعمل معاوية على الشام، وأضاف ما معناه أنه تأكد له صواب رأيه من حرصهما على الولاية.
ولا مراء فى أن هذه السياسة أغضبت من علىٍّ كلاًّ من منافسيه وطلاب المنفعة الدنيوية على يديه.
ولكن الذى لا يراه عشاق إدارة السياسة على هذا النحو، أن السياسة النفعية التى يرون أنها أحوط له، كانت كفيلة بإغضاب أنصاره وهم على الحق، فى الوقت الذى لا تضمن فيه دوام استمرار رضا المرضيين أو سكون المنافسين، فضلاً عن أن هذه السياسة النفعية تخالف عقيدته ووعده للناس.
وهو قد علم مما مَرَّ به سلفًا أن قريشًا لن تنصفه ولن تنصره، فنقل العاصمة من المدينة إلى الكوفة.
وكانت حال قريش لا تخفى على فطنته، فقد تركه بعض أقربهم إليه وآوى إلى معاوية فى الشام طمعًا فى عطائه وهباته!
وكان الأمويون حزب معاوية وأهل عشيرته وبيته.
أما تيم فإنهم حزب طلحة، وبنو عدىًّ يؤثرون عبد الله بن عمر بن الخطاب، رغم أنه لا يقوى على هذا الأمر.
وآخرون هربوا على حد تعبيره إلى «الأثرة»!
واقع الحجاز!
لم تمض أيام معدودة على مبايعة الإمام، إلاَّ وانتظمت صفوف الحجاز كله، إما له وإما عليه.
كان معه جميع الشاكين لأسباب دينية أو دنيوية.
وكان عليه جميع الولاة الذين انتفعوا فى عهد عثمان، وكذا الطامعين فى الانتفاع بالولاية والأموال العامة، الذين حالت خلافة الإمام بينهم وبين ما طمعوا فيه!
طلحة والزبير وموقعة الجمل!
وعلى رأس هؤلاء الطامعين الناقمين على ما فاتهم كان طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام.
فحشدا جموعهما إلى البصرة، وصحبتهما السيدة عائشة لأنها كانت ترغب فى ولاية طلحة الذى من قومها.
لقيها ابن عباس على مقربة من المدينة وهو أمير على الحج من قبل عثمان، ولما يزل قائمًا بالخلافة، فقالت له: «يا ابن عباس.. أنشدك الله فإنك قد أعطيت لسانًا إزعيلا أى ماضيًا أن تخذل عن هذا الرجل تعنى عثمان وأن تشكك فيه الناس، فقد بانت لهم بصائرهم وأنهجت ورفعت لهم المنار، وتحلبوا من البلدان لأمر قد جم. وقد رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتخذ على بيوت الأموال والخزائن مفاتيح.. فإن يل يسر بسيرة ابن عمه أبى بكر رضى الله عنه» فأجابها ابن عباس : «يا أمه! لو حدث ما فزع الناس إلاَّ إلى صاحبنا» أى علىّ، فقالت : «إيهًا عنك.. إنى لست أريد مكابرتك ولا مجادلتك».
فلما بويع علىّ فى المدينة. لم تكن من أنصاره ولا مع الباقين على الحيدة بينه وبين خصومه.. ولعلها لم تنسَ بعد نصيحته للنبى عليه السلام فى مسألة الإفك التى قيل إنه أشار فيها بتطليقها، فخرجت إلى البصرة مع المطالبين بثأر عثمان، وكانت هنالك وقعة الجمل التى سُمَّيت بهذا الاسم لاحتدام القتال فيها حول جملها وهودجها.. فانتصر علىٌّ، وقُتل الزبير، ومات طلحة بجرح أصابه فى المعركة، وحُسم القتال بالصلح بين الفريقين فى الحجاز والعراق..
على أن هذا النصر العاجل، لم يخل من آفة تكدره وتنذر بالمخاوف التى يوشك أن يلقاها الإمام فى خروج معاوية وتمرده على بيعته!
فقد كشفت الموقعة عن مصاعب القيادة فى جيش من المتذمرين، فكل منهم يحسب نفسه الأصوب من سواه، حتى صار جليًّا أن المستفيد الوحيد من هذه الموقعة كان معاوية الرابض المتربص بالشام !
رجائى عطية
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