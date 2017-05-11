وزيرة التخطيط ترأس اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية

د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

المال - خاص



تتوجه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري إلى المغرب، اليوم الخميس، لترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في الدار البيضاء بالمغرب ولمدة يومين.



يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تفعيل دور المنظمة، وحرصاً على دعم العمل العربي المشترك، وانطلاقًا من الدور المصري الفاعل في المنظمات العربية والإقليمية والدولية.



وتشغل الوزيرة منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي بعد انتخاب مصر عضوا في المجلس 2014، وانتخبت للمرة الثانية 2016، وتحرص مصر على التواجد الفعال في اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العمومية.



يذكر أن المنظمة انشئت في عام 1961 كأحد المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية ومقرها مصر، وباشرت عملها عام 1969، وتقدم خدماتها في مجال التنمية الإدارية لـ 20 دولة عربية من الأعضاء.



وتهدف إلى وضع وتطوير استراتيجية قومية للتنمية الإدارية في الوطن العربي بما يتوافق مع استراتيجيات التنمية القومية الشاملة، وتنمية الإنسان العربي وتحرير قدراته الإبداعية لتمكينه من الإسهام في عملية التنمية.



وتهتم بدراسة ونشر التجارب الإدارية المتميزة المعاصرة وإبراز الدور الهام والفعال للإدارة في تحقيق وتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية المستدامة بإعتبار التطوير الإداري عملية مستمرة بما يمكن الإدارة العامة من مواكبة التغيرات التي تعيشها الدول العربية، وتهدف أيضاً إلى الإسهام في مواجهة التحديات الإدارية العربية القائمة والمستقبلية والاهتمام بالتنمية الإدارية في الدول العربية الأكثر احتياجاً بما يساعد على تقليص الفجوة التنموية بين أقطار الوطن العربي.