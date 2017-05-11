600 مليون جنيه لربط 6 أكتوبر بالسكة الحديد

هيئة السكك الحديدية

مدحت إسماعيل



تستهدف وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنفيذ خط جديد يربط بين منطقة "المناشى"- إحدى المناطق التابعة لمركز إمبابة فى محافظة الجيزة- بمدينة 6 أكتوبر، وطرح كراسة شروط إعداد دراسات الجدوى خلال الـ 6 أشهر المقبلة، فى إطار خطة الحكومة لربط أكتوبر بخط السكك الحديدة بطول 45 كلم، وتكلفة 600 مليون جنيه.



وعلمت "المال"، من مصدر حكومى، أن المشروع حصل على موافقة من المجموعة الوزارية الأقتصادية، التى عقدت نهاية الأسبوع الماضى، وجار تجهيز أوراق طرح المشروع على المكاتب الاستشارية، للبدء فى إعداد الدراسات اللازمة.



وأوضح المصدر أن طول المشروع يقدر بـ45 كلم، ومستهدف تنفيذه خلال عامان، بتكلفة إجمالية تتضمن أعمال السكة، والإشارات، والمحطات، تصل إلى 600 مليون جنيه.



وقال المصدر، إن هيئة السكة الحديد تنفذ خلال الفترة المقبلة أيضًا 3 "وصلات" جديدة، بهدف ربط وسط الدلتا بشرقها.



ولفت إلى أن "الوصلة" الأولى تستهدف ربط خطى المنصورة دمياط، والبدرشين قلين، والثانية ربط مركز العثمانية بالحسنية فى الشرقية، والوصلة الثالثة، تستهدف ربط مدينة الصلاحية القديمةـ بالأخوية، وأن تكلفة تنفيذ الوصلات الـ 3 تقدر بـ 23 مليون جنيه.



وتعد شبكة السكة الحديد الحالية، من أقدم السكك على مستوى العالم، وتمتد على مسافة تصل إلى حوالى 9.5 ألف متر، وتبلغ خطوطها الرئيسية 5.5 ألف كلم، وقدرت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر نهاية العام المالى الماضى، بـ 4 مليارات جنيه، مقابل 2 مليار إيرادات، طبقًا لتصريحات رئيس لجنة النقل بمجلس النواب.



وتتفاوض السكة الحديد مع بنك الاستثمار القومى، خلال الفترة الحالية، لجدولة مديونية متراكمة على الهيئة تصل لـ36 مليار جنيه، وفقاً لتقديرات معلنة من الطرفين.