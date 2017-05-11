العائد الاقتصادى يهدد نجاح مشروع نقل البضائع من الإسكندرية لأكتوبر

السكة الحديد

❏ الحايس: وسيلة مناسبة لنقل الحاويات الترانزيت من «السخنة» إلى الدخيلة

❏ عبد المنعم: مصر من الدول المتأخرة فى نقل البضائع بالقطارات



معتز محمود



يرى بعض الخبراء أن إعلان وزارة النقل عن إنشاء خط سكك حديدية للبضائع، من الدخيلة للمنطقة اللوجستية بمدينة 6 أكتوبر، يعد فرصة لتشغيل الميناء الجاف الذى تملكه فى 6 أكتوبر، والاستفادة منه، بالتزامن مع تخفيف الأحمال على الطرق المحيطة بالميناء، رغم الاختلاف بشأن مدى جدواه الاقتصادية.



يقول على الحايس، نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة السابق، أن إنشاء خط سكك حديدية جديد للبضائع من الدخيلة، يمكن استخدامه فى نقل الحاويات الترانزيت من ميناء السخنة إلى الدخيلة، فضلًا عن إمكانية نقل الحاويات التى ترد للميناء بشكل اعتيادى.



وأضاف أن تكلفة نقل الحاويات بالسكك الحديدية أرخص من نقلها بالشاحنات، إلا أن الحركة الضعيفة لحاويات الترانزيت بين الإسكندرية والسخنة، تؤثر على الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، ومدى استمراريته.



واعتبر الحايس أن إنشاء خط سكك حديدية جديد للبضائع من الدخيلة للمنطقة اللوجستية بمدينة 6 أكتوبر، يعد فرصة جيدة لتشغيل ميناء الجاف الذى تملكه وزارة النقل فى 6 أكتوبر، الذى لا يعمل بالشكل المناسب.



وشدد على أن هناك مدينة صناعية كبيرة فى السادس من أكتوبر، يمكن استغلالها وإنشاء منطقة إيداع جمركى فيها تجميع الحاويات، والمنتجات المعدة للتصدير من مصانع تلك المنطقة.



واقترح أن إنشاء منطقة لوجيستية بجانب منطقة الإيداع الجمركى، لاستقبال مكونات الصناعة، والمواد التكميلية، التى تأتى من ميناء الدخيلة أو الواردات الأخرى، والتقليدية، تمهيدًا لتوزيعها فى نطاق مدينة السادس من أكتوبر، لافتًا إلى أن هيئة السكك الحديدية لديها حجم أصول كبير، يمكن أن يحقق عائدًا مرتفعًا، إذا تحسن بحسن إدارته وتشغيله.



وقال هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة كلفت مركز بحوث الهندسة بجامعة القاهرة، بإعداد الدراسات التفصيلية اللازمة، للمشروع القومى لنقل البضائع: «ميناء الدخيلة ـ ومحافظة المنيا»، المقرر إنشائه خلال الفترة المقبلة.



ويتضمن مقترح مشروع نقل البضائع الجديد فى مرحلته الأولى، إنشاء خط سكك حديدية، لنقل البضائع من ميناء الدخيلة مرورًا بمنطقة 6 أكتوبر؛ بهدف خدمة المنطقة الصناعية الموجودة فى المدينة، ويمتد بعد ذلك فرع من الخط لمنطقة العاشر من رمضان، على أن استكماله من 6 أكتوبر حتى محافظة المنيا فى مرحلته الثانية.



وأضاف الوزير فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أنه من المتوقع الانتهاء من إعداد الدراسات خلال فترة لن تقل عن 3 أشهر، موضحًا أنها ستحدد التكلفة الإجمالية للمشروع، وعدد الأعمال الصناعية، ومنها الكبارى المطلوب إنشائها لسير خط المشروع، ومساحة الأراضى التى ينزع ملكيتها.



وتستهدف وزارة النقل من إنشاء المشروع الجديد، زيادة حجم منقولات البضائع على خطوط السكك الحديدية، بهدف زيادة موارد الهيئة، بالتوازى مع إصدار اللائحة الجديدة لتعريفة نقل البضائع على خطوط الهيئة، واستغلال شركة نقل البضائع التى أسستها، وتخفيف الأحمال عن الطرق وتقليل الحوادث.



من جانبه أكد عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس لجنة النقل البرى بشعبة خدمات النقل الدولى، بغرفة تجارة الإسكندرية، أن التوسع فى نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، أمر مهم فى هذه المرحلة، ويجب التحول إليه سريعًا، لافتًا إلى أن مصر تعد من الدول المتأخرة جدًا فى نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية.



وأضاف أنه فى الوقت الذى تمتلك فيه مصر الإمكانات والبنية التحتية اللازمة للتوسع فى نقل البضائع بالسكك الحديدية فإن حجم البضائع المنقولة من خلالها، لا يتعد 1%، لافتًا إلى ضرورة تحويل من 10 – %15 من حركة النقل على الطرق إلى النقل السككى، وبشكل سريع.



وأوضح عبد المنعم أن هناك جدوى اقتصادية من تشغيل المشروع، وبدء النقل بالسكك الحديدية، نظرًا لعدد الحاويات الكبيرة التى تأتى للميناء، متسائلا عن المستفيد من تعطيل هذا المشروع خلال الأعوام الماضية.



واعتبر أنه لا داعى لإنشاء منطقة إيداع جمركى بـ 6 أكتوبر، لكن من الضرورى إنشاء ساحة تداول، لتكون محطة تبادلية بين القطارات والشاحنات.



وأوضح أنه من خلال هذه المحطة ينقل الحاويات من القطارات إلى الشاحنات، لنقلها مسافة تتراوح من 10 – 15 كلم فقط لوجهتها النهائية والعودة بها فارغة مرة أخرى، بدلًا من القائم حاليًا، وتسير الشاحنات مئات الكيلو مترات من الموانئ، حتى وجهتها النهائية، وتعود نفس المسافة بالحاويات فارغة.



بدوره أكد أحمد أمين، مستشار وزير النقل الأسبق لشئون للنقل البحرى، أن تشغيل الخط المقترح للبضائع من الدخيلة للمنطقة اللوجستية بمدينة 6 أكتوبر، يساهم بفاعلية فى تنشيط الميناء الجاف فى 6 أكتوبر.



وحسب مصادر بوزارة النقل، أدرج عددًا من المشروعات الجديدة بهيئة الموانئ الجافة والبرية، يوضع التصور النهائى لتنفيذها عبر القطاع الخاص من ناحية، وربطها بالموانئ البحرية من ناحية أخرى، عبر خطوط السكة الحديد.



وتشمل تلك الموانئ ميناء جافًّا بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة على مساحة 400 فدان، والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية على مساحة 250 فدانًا، والسادات بمحافظة المنوفية على مساحة 90 فدانًا، وأرقين بمحافظة أسوان على مساحة 300 فدان، وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية على مساحة 90 فدانًا، وبنى سويف الجديدة على مساحة 100 فدان، وسوهاج الجديدة على مساحة 44 فدانًا، ودمياط الجديدة على مساحة 17 فدانًا، وقسطل بمحافظة أسوان على مساحة 300 فدان.

