ليلة 7 مايو كانت ليلة الانتصارات المتعددة. فهى أولا انتصار للشباب مع فوز أصغر رئيس فرنسى منذ نابليون، وفوز لأوروبا إذ كان أساس الحملة الانتخابية لايمانويل ماكرون هو الحفاظ على الكيان الاوروبى مقابل الخروج منها كما كانت تدعو مرشحة الجبهة الوطنية؛ وثالثا هو انتصار أيضا لليمين المتطرف، الذى حصل على أعلى نسبة له فى التاريخ، مع اكثر من 33 % من الأصوات، او 11 مليون صوت، تجاوزت مارين لوبن والدها الذى تنافس مع جاك شيراك فى عام 2002 ولكنه لم يحصل الا على 17 % من الأصوات فى ذلك الوقت؛ وحسب قول مارين لوبن، بتلك النتيجة تصبح الجبهة الوطنية أقوى حزب معارضة وتأمل فى تحقيق نتائج جيدة مع الانتخابات التشريعية المقررة فى بداية شهر يونيو المقبل.



لقد أرست الانتخابات الرئاسية 2017 عدة سوابق، فقد حصل ماكرون على الرئاسة ليكون اصغر رئيس، والوحيد الذى لم يحصل ابدا على منصب منتخب ولم يأت من حزب تقليدى بل حركة جديدة، وشخصية لا تحمل شرعية من أى نوع، فهو لم يكن معروفا على الساحة السياسية قبل ثلاث سنوات فقط.



وذلك معناه ان الناخب الفرنسى بدأ يمل الأحزاب التقليدية التى اقتربت افكارها الى حد أنه لم يعد هناك خط واضح يفصلها الواحد عن الآخر.



وذلك معناه ان الناخب الفرنسى يبحث عن المستقبل والجديد والحراك فقد أنهى مع تلك الانتخابات ارتباطه بكل ما يمثل الشرعية التاريخية التى كانت يمثلها ديجول وميتران وشيراك، وذلك معناه أن الناخب الفرنسى يتواصل مع العالم ولا يريد الانعزال كما كانت تدعو لوبن مثلها مثل دونالد ترامب.



وذلك معناه أيضا أن الناخب الفرنسى ارسل رسالة واضحة الى الشعب البريطانى الذى اختار الخروج من الاتحاد الاوروبى والانفصال مرة أخرى عن القارة الام والعودة جزيرة منفصلة، أن المستقبل للتعاون والتواصل ولذلك قد نرى نتائج تلك الانتخابات فى الانتخابات المبكرة التى دعت اليها رئيسة الوزراء البريطانية بأمل الحصول على اغلبية مريحة فى البرلمان تساندها فى إجراءات الخروج من الاتحاد.



ولكن ذلك معناه أيضا أن انتخابات عام 2022 سترى أيضا العديد من المفاجآت، وقد تكون أهمها فوز الجبهة الوطنية أو اليمين المتطرف برئاسة فرنسا.