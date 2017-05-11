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سيـــاســة
مصر ترسل مساعدات طبية وغذائية للصومال
الخميس 11 مايو 2017 10:33 ص
صدقي صبحي 2
أخر الأخبار
صدقي صبحي 2
بدور إبراهيم
أعطي الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة، بإعداد وتجهيز كميات من المواد الغذائية والأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية ونقلها بطائرات المجهود الجوي إلي دولة الصومال.
وأقلعت طائرة نقل عسكرية من طراز سي 130 وعلي متنها دفعات من تلك المساعدات المخطط تقديمها بالتنسيق مع وزارة الصحة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية وجمعية الهلال الأحمر المصري.
وجاءت التعليمات بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، للمعاونة في التخفيف عن الأشقاء الصوماليين المتضررين من موجة الجفاف العنيف التي ضربت مناطق متفرقة من دولة الصومال.
سيـــاســة
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