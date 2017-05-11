مدبولي: طرح 41260 وحدة و89 مشروعاً خدمياً بالإسكان الاجتماعى

مصطفى مدبولى 2



بدور إبراهيم



قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة العاشر من رمضان حقق إنجازات كبيرة فى تنفيذ مشروعات خطة عام 2016/2017، وأهمها مشروعا الإسكان الاجتماعى والمتوسط، وكذا المشروعات الخدمية المختلفة.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى مشروع الإسكان الاجتماعى، تم ويجرى تنفيذ وطرح 41260 وحدة (2063عمارة)، بمساحة 1183 فداناً، بتكلفة مليار جنيه، منها 23920 وحدة (1196 عمارة) بالمرحلة الأولى، وبلغت نسبة تنفيذها 93 %، و14580 وحدة (729 عمارة) بالمرحلة الثانية، وبلغت نسبة تنفيذها 25 %، ويجرى طرح 2760وحدة (138 عمارة) بالمرحلة الثالثة، موضحاً أنه تم تسليم 8066 وحدة حتى الآن من إجمالى 15771 وحدة تم تخصيصها بالمدينة، ويجرى التسليم تباعاً.



وأضاف الوزير: يتم تنفيذ المشروعات الخدمية للمشروع بالتوازى مع تنفيذ الوحدات السكنية، لتحقيق الهدف التنموى للمشروع، وخلق مجتمع عمرانى متكامل، موضحاً أنه تم ويجرى تنفيذ وطرح: 24 مدرسة، و14 حضانة، و10وحدات صحية ومراكز طبية، و38 سوقاً تجارية، وناديين، وملعب ثلاثى.



وأوضح وزير الإسكان أنه فى مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، يجرى تنفيذ 2832 وحدة (118 عمارة)بالمرحلة الأولى، بمنطقتى (المجاورة 56 موقع رقم 2، والمجاورة 65 موقع رقم 1)، وتنفيذ 1800 وحدة (75عمارة) بالمرحلة الثانية، وتم البدء فى التنفيذ ابتداء من 1 مارس 2016، بمناطق (شرق منطقة المال والأعمال موقع1، وغرب المال والأعمال موقع 2، والمجاورة 65 موقع 3)، مشيراً إلى أنه يجرى الإعداد لطرح تنفيذ 4656 وحدة(194 عمارة) بالمرحلة الثالثة، بمنطقة الخدمات الإقليمية.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من محطة تنقية المياه بالمدينة، بطاقة 300 ألف م3/يوم، ويجرى تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 300 ألف م3، لخدمة المناطق التالية: العاشر من رمضان – بدر – الشروق– خليج السويس – إنشاءات العاصمة الإدارية، ويتكون المشروع من (مأخذ - رافع - خطوط ناقلة - محطة)، وتبلغ قيمة المشروع 2.250 مليار جنيه، ومن المقرر أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاحها قريباً.



وبالنسبة لمشروعات الطرق بمدينة العاشر من رمضان، قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية المدينة: يجرى تنفيذ كوبرى مشاة على طريق مصر الإسماعيلية أمام الهايبر، و2 كوبرى دوران للخلف على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، بتكلفة إجمالية حوالى 61 مليون جنيه، بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على التنفيذ، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لخدمة المدينة، وتم إضافة 6 ملايين جنيه لتنفيذ السلالم الكهربائية، وتنفيذ أعمال التطوير الجزئى على طريق بلبيس العاشر بداية من الكوبرى العلوى (ك52) حتى مدخل محطة تنقية المياه بالعاشر بالاتجاهين، بقيمة تقديرية 9 ملايين جنيه، ويجرى تنسيق الموقع ورفع كفاءة الطرق والأرصفة والمرافق والزراعة لكافة المجاورات بالمرحلة الأولى من مجاورة 1 حتى مجاورة 34 بتكلفة 400 مليون جنيه تقريباً، ويجرى العمل حالياً بالمجاورات (4، 6، 8، 19، 23) ومنطقة الأردنية، وباقى المجاورات يتم العمل بها تباعاً، ويجرى تنفيذ أعمال الطرق والميادين والتقاطعات بالطرق الرئيسية والاشارات المرورية، بقيمة تعاقدية 19 مليون جنيه، وتم تنفيذ دورانين أسفل كوبرى 56، ويجرى تنفيذ دوران أسفل كوبرى 51 لتخفيف الزحام المرورى بالميادين، ويجرى طرح الأعمال الاستشارية لإعادة تأهيل وتطوير وتوسعة وتجميل طريق بلبيس العاشر من رمضان من خلال إنشاء كبارى وأنفاق من طريق (مصر السويس الروبيكى) حتى مدخل مدينة بلبيس، وطرح تجميل وإعادة تأهيل طريق مصر الإسماعيلية وزراعة الجانبين بين كوبرى 51 وكوبرى 56 بالتنسيق مع الشركة الوطنية للطرق والكبارى التابعة للقوات المسلحة.



وأضاف: يجرى تنفيذ محطة أتوبيس إقليمية، بمساحة 16.2 فدان، بقيمة 52 مليون جنيه، وتتكون من (صالة الوصول والمغادرة - مبنى إدارى - مبنى تجارى (محلات) - 2 كافتيريا - مبنى خدمات (صيانة) - غرف أمن - مسجد - مظلات الأتوبيسات والميكروباصات)، ويجرى تنفيذ نادٍ بالمحور الغربى للخدمات بالمرحلة الثالثة لخدمة الإسكان الاجتماعى بالحيين (9، 10)، ومنطقتى ابنى بيتك بالحيين (10، 14)، وعمارات المشروع القومى بالحى العاشر، بمساحة 16فداناً، بقيمة 54 مليون جنيه، وتنفيذ مركز شباب بالمحور الشرقى للخدمات بالمرحلة الرابعة لخدمة الإسكان الاجتماعى بالحيين (15، 16) ومنطقة ابنى بيتك بالحى 12، بمساحة 17 فداناً، بقيمة 53 مليون جنيه، ويتم تنفيذهما على أعلى مستوى، ويتكون كل منهما مما يلى (المبنى الاجتماعى بمسطح أرضى (612.6م2) + دورين - صالة الألعاب(1015م2) - حمام سباحة دولى وحمام أطفال - ملعب كرة قدم دولى - مبنى مدرجات لملعب كرة القدم بمسطح(1140م2) - مبنى تجارى لعرض منتجات الشباب بمسطح أرضى (548م2) + أول علوى - ملاعب ثلاثية وتنس وهوكى - 2 كافيتريا بمسطح (100م2 للواحدة) - 4 مبانى لخلع الملابس بمسطح (112م2) للمبنى - مسجد بمسطح أرضى (474م2) + مصلى علوى للسيدات)، كما يجرى تنفيذ السوق الأسبوعية، بمساحة 2.5 فدان، بقيمة 7 ملايين جنيه، وتتكون من 3 مناطق بها 190 باكية، (المنطقة الأولى بها 62 باكية للخضراوات والفواكه الطازجة، والثانية بها58 باكية للخردوات والبقالة، والثالثة بها 70 باكية للحوم والأسماك)، ومساحة الباكية 14.5 م2 (3.5 × 4)، كما تشتمل على 4 بوابات رئيسية للتجار (2 للدخول – 2 للخروج)، و4 بوابات جانبية للمواطنين، وبوابتين رئيسيتين للخروج فى حالة الطوارئ، و4 كافيتريات ومطاعم لخدمة السوق، و6 مظلات للانتظار.



وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إلى أنه فى مجال إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحى بالمناطق الصناعية، يجرى تنفيذ مشروع تأهيل شبكات المياه والصرف الصحى، بقيمة تعاقدية 107 ملايين جنيه، ومشروع تأهيل الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية للمحطات والروافع (الأعمال العاجلة)، بقيمة تعاقدية 203 ملايين جنيه، وفى مجال الكهرباء، يجرى تنفيذ شبكات كهرباء وموزعات المناطق الصناعية (A4`-A4)، بقيمة 92 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال 6 أشهر، ويجرى تنفيذ شبكات كهرباء وموزعات المنطقة الصناعية A5، بقيمة59 مليون جنيه.



وأوضح أنه يجرى طرح إدارة مرور (محطة الفحص الآلية المتكاملة)، بمساحة 2.8 فدان بمنطقة الخدمات المستقبلية بعد الموافقة الفنية على ضم مساحة فدان بمركز التدريب المجاور لها لتتماشى مع وحدة المرور المنفذة بمدينة قنا الجديدة لتصبح 3.8 فدان، وتم اعتماد الرسومات التصميمية من وزارة الداخلية، كما يجرى طرح قسم شرطة بالمحور الغربى للخدمات مرحلة ثالثة بعد الموافقة الفنية على إقامته، لخدمة منطقة ابنى بيتك بالحيين (10، 14)، والإسكان الاجتماعى بالحى التاسع، والإسكان القومى، وجميع المناطق المجاورة، ويجرى حاليا إعداد الرسومات التصميمية لاعتمادها من وزارة الداخلية.



جدير بالذكر أن العاملين بالجهاز هم من قاموا بتصوير ومونتاج الفيديو المرفق، الذى يوضح إنجازات عام 2016، بمدينة العاشر من رمضان التى تعد أولى القلاع الصناعية الحضارية العمرانية التى تتميز بموقعها المتوسط للموانى الهامة بمصر، وتم إنشاؤها بقرار رقم 249 لعام 1977 والمعدل بالقرار الجمهورى رقـم 567 لعام 1980 لتخفيف الضغط السكانى عن العاصمة، وتقع فى الوسط بين مدن (القاهرة - بلبيس - الزقازيق - الإسماعيلية) حتى لا تلتحم بهذه المدن مما يحقق لمجتمعها الاستقلالية والاكتفاء الذاتى، وتتميز أرض المدينة بأنها صحراوية لم يتم استخدامها سابقا فى أى أغراض أخرى، كما أنها أرض مستوية لا يوجد بها ارتفاعات وانخفاضات تحول دون تنفيذ المشروعات أو ترفع من تكلفتها، وأعلى نقطة فيها ناحية الجنوب على منسوب (+ 140 م) من سطح البحر، وأقل نقطة ناحية الشمال على منسوب (+ 100 م) من سطح البحر.

