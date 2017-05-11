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تأميـــن
3 سيناريوهات تحدد مستقبل مجلس إدارة القابضة للتأمين اليوم
الخميس 11 مايو 2017 03:03 ص
اشرف الشرقاوي ومحمد يوسف ولوجو القابضة للتأمين
أخر الأخبار
اشرف الشرقاوي ومحمد يوسف ولوجو القابضة للتأمين
كتب-
ماهرأبوالفضل
:
تعقد الجمعية العمومية لشركة "مصر القابضة للتأمين" إجتماعا اليوم الخميس برئاسة اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال العام.
قال مسئول تأميني بارز ان عمومية القابضة ستناقش الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2017/2018 ومناقشة مجلس الإدارة فيها والموافقة عليها او تعديلها وفقا للمستهدفات التي سيتم عرضها.
وتستهدف الشركة القابضة للتأمين زيادة حصيلة الأقساط الكلية لشركاتها التابعة إلى 11.7 مليار جنيه بنهاية العام المالى المقبل 2017/2018، موزعة بواقع 7.8 مليار جنيه لمصر للتأمين و3.9مليار جنيه لمصر لتأمينات الحياة مقابل 8.2 أقساط كلية محققة في العام المالي الماضي 2015/2016 موزعة بواقع 5.2 مليار جنيه لمصر للتأمين و2.8 مليار جنيه لمصر حياة.
وتستهدف مصر لإدارة الاصول العقارية تحقيق موارد جارية تصل الي 544.8 مليون جنيه العام المالي القادم مقابل 358.4 موارد جارية تم تحقيقها في العام المالي الماضي.
وأشار المصدر في تصريحات لـ"المال" الي ان البند الثاني في جدول الأعمال مرتبط بمستقبل مجلس إدارة القابضة للتأمين ، لافتا الي ان هناك 3 سيناريوهات تحددها اولها تجديد الثقة في الدكتور محمد يوسف رئيس القابضة للتأمين ومجلس إدارة المجموعة، والثاني تغييره بقرار من الجمعية العمومية،والسيناريو الثالث تجديد التفويض الممنوح لوزير قطاع الاعمال لاتخاذ ما يراه مناسبا سواء بالابقاء او تغيير مجلس إدارة القابضة بالكامل.
ووافقت الجمعيات العمومية للشركات التابعة للقابضة-تضم شركتي مصر للتأمين ومصر للحياة ومصر للاصول العقارية- على زيادة رؤوس الأموال المصدرة لتصل إلى 6.25 مليار جنيه تتوزع بواقع 4 مليارات جنيه لمصر للتأمين و1.5 مليار جنيه لمصر حياة و750 مليون جنيه لمصر لإدارة الاصول العقارية.
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