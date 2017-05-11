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استثمار
جي إس الكورية تنهي إنشاء مصنع للبتروكيماويات نهاية 2018
الخميس 11 مايو 2017 02:29 ص
طريق البتروكيماويات
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طريق البتروكيماويات
باستثمارات تبلع 3.7 مليار دولار.. والشركة بدأته منذ 10 سنوات
هاجر عمران :
توقع سونجو يون، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، انتهاء شركة GS من إنشاء أحد أكبر مصانع البتروكيماويات فى السوق المحلية مع نهاية العام المقبل 2018، باستثمارات تبلع 3.7 مليار دولار.
وأضاف يون خلال تصريحاته مساء أمس الأربعاء على هامش حفل عشاء أقامته السفارة بمناسبة تنصيب جاى مون رئيس كوريا الجديد، أن المصنع سيغطى 50% من احتياجات السوق المحلية من الديزل.
وأشار إلى أن الشركة كانت قد بدأت المشروع منذ 10 سنوات بدعم ثلاثى تقدمه كوريا واليابان ومؤسسة تمويلية عالمية فى حين تقوم الشركة بالإنشاءات.
وشدد يون على أهمية المشروع من حيث توفير ديزل عالى الجودة للسوق، كما ان السيارات المصرية تجوب الشوارع وتلوث الجو فى حين يوفر الديزل الجديد حلولا بيئية جيدة.
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