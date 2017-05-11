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سيـــاســة
حسن راتب : ما قاله سالم عبدالجليل لن يمر مرور الكرام
الخميس 11 مايو 2017 12:53 ص
المهندس حسن راتب
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المهندس حسن راتب
أحمد الدسوقى
أكد الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة قناة المحور، إن ما قاله الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، حول الأقباط لن يمر مرور الكرام على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه سيجتمع معه غدًا لمعرفة أسباب قوله ذلك.
وقال راتب، فى مداخلة تليفونية، مع الإعلامى أسامه كمال، إنه تم إنهاء التعاقد مع الشيخ فورًا ولن يظهر على القناة مجددًا، واعتذر عن كل ما قيل على القناة.
وكان الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق قد تمسك بتصريحاته السابقة، التى قالها خلال برنامج "المسلمون يتساءلون" على قناة المحور والتى وصف فيها المسيحيين بالكفار، وقال إن العقيدة المسيحية عقيدة فاسدة وإن المسيحيين كفرة ومصيرهم جهنم، مؤكدا أن هذا تفسيره لآية، وأضاف: " لن أعتذر.. هذا اعتقادى أقاتل عنه ما حييت".
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