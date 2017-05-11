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اقتصاد وأسواق
سحر نصر: أمريكان يخططون لضخ استثمارات بمصر
الخميس 11 مايو 2017 12:13 ص
سحر نصر وزيرة التعاون الدولي
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وزيرة التعاون الدولي سحر نصر
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قبل شهر رمضان
أحمد الدسوقى
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن لقاءها مع المستثمرين الأمريكان كان جيدًا مشيرة إلى أنهم استفسروا عن الوضع الاستثمارى بمصر.
وأضافت، فى مداخلة تليفونية لبرنامج "يحدث فى مصر" من العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن أغلب هؤلاء المستثمرين يخططون لضخ استثمارات كبيرة بمصر خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن اللقاء كان نتيجة للزيارة التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى لأمريكا منذ أيام.
وحول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أكدت الوزيرة أنه يتم التنسيق حاليا بين جميع الجهات لإصدارها قبل شهر رمضان المقبل.
وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد عقدت لقاءً بمقر غرفة التجارة الأمريكية بأمريكا، التقت خلاله عددا من ممثلي كبريات الشركات الأمريكية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن.
ومن أبرز هذه الشركات، كل من أباتشى العالمية للبترول، وبكتل العملاقة للإنشاءات، وميراسكو، كارجيل، وفيزا، إكسون موبيل، وغيلياد ساينسز، وهانيويل، وشيفرون، وأى بى ام، وفيديكس، وتيكسترون، ويو بى إس، ولوكهيد مارتن.
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