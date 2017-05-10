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اقتصاد وأسواق
الصحة : زيادة أسعار 980 عقّارًا من مناقصات الوزارة بنسب 20- 75%
الأربعاء 10 مايو 2017 10:15 م
وزارة الصحة
أخر الأخبار
وزارة الصحة
أحمد صبرى
كشفت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أنه تم زيادة أسعار 980 دواء خاصًّا بأدوية مناقصات وزارة الصحة، التى يتم توريدها إلى مستشفيات الوزارة من جانب الشركات، والتى تم التعاقد معها لتوريد احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية في العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أن هذه الزيادة المتعلقة بأدوية مناقصات وزارة الصحة هى بين الوزارة والشركات، ولا دخل للمريض بها، لافتة إلى أن نسبة الزيادة من ٢٠- ٥٠% على سعر التوريد، وتمت زيادة المحاليل بنسبة ٧٥% على سعر التوريد، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تأتي لتوفير الأدوية بجميع المستشفيات، خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار.
وأشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة إلى أن المواطن لن يتحمل أي تكاليف مالية، لكن الذى يتحمل الزيادة هى الدولة، حيث يتم التعامل بالأسعار الجديدة مع بدء أول توريد للأدوية بعد الزيادة.
اقتصاد وأسواق
وزارة الصحة
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