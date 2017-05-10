نقيب الصيادلة عضوًا بمجلس إدارة شركة المهن الطبية

أصدر الدكتور أحمد الكيلاني، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المهن الطبية، قرارًا بتعيين الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة عضوًا بمجلس الإدارة من الأعضاء ذوى الخبرة.





كانت الجمعية العمومية للشركة قد قررت اختيار الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، عضوين من ذوي الخبرة، بنسب تصويت بلغت 49% من المساهمين، مقابل 42% لمرشحى اتحاد نقابات المهن الطبية الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء السابق، والدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان السابق.



