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اقتصاد وأسواق
نقيب الصيادلة عضوًا بمجلس إدارة شركة المهن الطبية
الأربعاء 10 مايو 2017 09:52 م
محيي عبيد نقيب الصيادلة 55
أخر الأخبار
نقيب الصيادلة 556
أحمد صبرى
أصدر الدكتور أحمد الكيلاني، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المهن الطبية، قرارًا بتعيين الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة عضوًا بمجلس الإدارة من الأعضاء ذوى الخبرة.
كانت الجمعية العمومية للشركة قد قررت اختيار الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، عضوين من ذوي الخبرة، بنسب تصويت بلغت 49% من المساهمين، مقابل 42% لمرشحى اتحاد نقابات المهن الطبية الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء السابق، والدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان السابق.
ويمتلك اتحاد نقابات المهن الطبية «الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين»، مساهمات بنسب تصل إلى 42%، وهي النسبة الكبرى من بين عدة مساهمين من رجال الأعمال والمؤسسات.
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