رئيس تحرير توميتو : هي أول مجلة كاريكاتير دولية

صدر من المجلة ثلاثة أعداد شهرية وتملك ترخيصًا يوميًّا

توزع مجانية بالأردن ومتاحة على الإنترنت

أتمنى أن يشارك بها أغلب الفنانين المحترفين

لا نهتم بإصدار مجلة بقدر أهمية رفع سقف الحريات



ناصر الجعفري، فنان كاريكاتير أردني ورئيس تحرير مجلة "توميتو"، بدأ العمل بفن الكاريكاتير منذ كان طالبًا ونشر رسوماته وهو طالب بالجامعة بمجلة "المحرر" التي كانت تصدر في فرنسا، ثم انتقل إلى العديد من الصحف المحلية الأردنية وصحيفة في فلسطين وأخرى في الخارج، وحصل على ثماني جوائز محلية، وهو الآن فنان كاريكاتير محترف بجريدة الغد الأردنية، كُرّم الجعفري في الدورة الرابعة لملتقى الكاريكاتير الدولي المقام حاليًّا بقصر الفنون في الفترة من 7 إلى 17 مايو الحالي، والتقته "بوابة المال" خلال فعاليات الملتقى للحديث عن مجلته ورؤيته لعالم الكاريكاتير، خاصة أن المجلة التي يرأس تحريرها هي الأولى من نوعها حيث إنها تشمل كل الدول العربية وليست مجلة محلية.





للاطلاع على المجلة:

http://tomatocartoon.com/

في بداية حواره لـ"بوابة المال" لفت إلى أن هذه هي الزيارة الأولى له لمصر من خلال ملتقى الكاريكاتير، وأكد أن الملتقى مهم جدًّا؛ لأنه يعرِّفنا بثقافات ونوعيات مختلفة من الكاريكاتيرا، مشيدًا بالحضور الكبير بالملتقى الذي اعتبره ناجحًا إلى حد كبير.





أكد الجعفري أن الهدف الأول من المجلة هو شموليتها لتسَعَ العالم العربي أجمع، لافتًا إلى أنها المجلة الأولى للكاريكاتير التي تبتعد عن المحلية، حيث كانت أغلب تجارب مجلات الكاريكاتير بشكل محلي، ولم ينتبه أحد لتوسيع الإطار ليشمل الوطن العربي كله بكل قضاياه، وجاءت فكرته من خلال حبه للكاريكاتير وفنانيه من مختلف الدول فأراد أن يجمعهم في مكان واحد ليصدر العدد الأول بمشاركة 17 فنان كاريكاتير عربي وفنانين من دول أخرى، ويرى أنه كان من الضروري صدور مجلة للكاريكاتير من منطلق حبه لهذا الفن، وأن تكون عربية ليتحدث كل فنان عن منطقته أو دولته والتي قد يراها تخصه وحده وليست موجودة في دولة أخرى، إلا أن المُشاهد للمجلة يدرك أن المواطن العربي يعاني نفس الأزمات تقريبًا مهما اختلفت المنطقة التي يعيش فيها والتي تتمثل في الروتين والبيروقراطية والحكومات، فجميع الأداءات تتشابه في النهاية.





ولفت إلى أنهم أصدروا حتى الآن ثلاثة أعداد من المجلة، ومن المقرر صدور العدد الرابع من المجلة فور عودته إلى الأردن عقب انتهاء زيارته بالقاهرة لملتقى الكاريكاتير، واستغرق العمل على إصدار المجلة أكثر من عام ونصف العام حيث إجراءات الترخيص لإصدارها بشكل شهري، وتم ترخيصها لتصبح مجلة يومية، ولكن سيؤجل صدورها بشكل يومي والذي سيأتي بالتدريج فالقائمون عليها يطمحون لأن تصبح أولًا نصف شهرية ثم أسبوعية ثم يومية بعد ذلك.





وعن كيفية اختيار الفنانين المشاركين بالمجلة من مختلف الدول العربية قال الجعفري: "في الحقيقة لم يكن هناك إعلان مسبق عن اختيار الفنانين، وأنا والقائمون على المجلة اعتمدنا في الأساس على الجودة في الأعمال الفنية، لذلك فنحن نختار الأعمال الجيدة التي يجب أن تكون بالمجلة ونقول للشيء المتواضع أن لديه الفرصة ليعمل عليه ليخرج بشكل جيد، فليس كل الأعمال التي ترسل تنشر رغم أننا لا نمنح الفنانين مكافآت، ولكن لا بد أن يكون بالعمل رؤية فنية، والمجلة نفسها تُوزَّع مجانًا في الأردن وموجودة أونلاين مجانًا، وفي خطتنا أن تُوزَّع في الدول العربية المشارِكة معنا فيها".





وأشار الجعفري إلى أن اسم "توميتو" الذي أطلق على المجلة يأتي لأن ثمرة الطماطم من الأشياء التي يطلق عليها الكثير من الأسماء في الدول العربية مثل "قوطة– بندورة– مجنونة..."، لكنها من الأشياء التي تدخل في الكثير من عناصر حياتنا، والجميع يهتم بسعرها وأنها ليست على حال واحدة، كما أن الهدف من الاسم أن نقول إن المجلة مادة شعبية تستطيع أن تدخل كل بيت، بالإضافة إلى أن الطماطم مادة للاحتجاج فتجد الحديث عنها في المظاهرات ضد الحكومات، ونحن نريد أن نحتج من خلالها.





وعن الفترة الطويلة التي عكفوا خلالها في محاولات إصدار المجلة أكد أن السبب في ذلك أن إقناع أي مؤسسة بإصدار مجلة مطبوعة أمر صعب؛ لأنه قد لا تربح المؤسسة من المطبوعات الورقية، كما أن إقناع المؤسسات الرسمية بمجلة كاريكاتير أمر صعب جدًّا؛ لأنهم يعتبرونها من الأشياء المخيفة، لذلك تأخذ وقتًا كثيرًا، خاصة أنه لا بد في الأردن أن تأخذ موافقة من مجلس الوزراء إذا أردت إصدار مجلة مطبوعة.





أما عن الدعم المادي لها فقال الجعفري: "توميتو مؤسسة يدعمها القائمون عليها بمال شخصي هدفنا نشر ثقافة الكاريكاتير والوعي، ولدينا الأمل أن التكلفة سنستردها ونمنح الرسامين مكافآت لكنه حتى الآن مشروع شخصي، وأتمنى أن توزع في كل الوطن العربي ويشارك فيها أغلب رسامي الكاريكاتير العرب المحترفين.. والمحترف لا يعني أن يكون يعمل بمؤسسة وإنما من يعمل بشكل فني راقٍ وليس لدينا هدف أن نخرج برسالة تحريضية، ولو أن هناك رسامًا– وهذا غير موجود ولكن كمثال- لديه رسالة متطرفة لن ننشرها".





سقف الحريات في المجلة كبير، ولا توجد رقابة عليه، ولكن- كما لفت الجعفري- توجد فقط الرقابة الذاتية من القائمين على المجلة، والذي يتمثل في عدم إيذاء أي شخص بأي دولة عربية، لكن من المهم أن يكون هناك سقف عالٍ للحريات فليس الاهتمام بإصدار مجلة بقدر رفع الحريات والارتقاء بإنسانية الإنسان في الوطن العربي، خاصة في ظل تدنّي الحريات في الوطن العربي؛ لأن هناك العديد من العوامل التي أثّرت في الحريات، مثل الحروب الداخلية والخارجية والحكومات التي لا ترغب في إطلاقها، كما أن التطرف أيضًا موجود، ومن ثم فإن الإحساس بالمسئولية يجعلك تراقب محتواك بألا يكون صادمًا جدًّا ولكن على المستوى العربي هناك مشكلة كبيرة في الحريات، وإن كانت نسبية من بلد لآخر، فهناك أشياء يمكن نشرها في دولة لا تُنشر في أخرى؛ لأنه قد توجد رقابة شعبية للشارع الذي قد لا يقبل بعض الأشياء.





وأكد أن دخول الكاريكاتير المواقع الإلكترونية مهم ويعتبر انتشارًا واسعًا له، كما أنه أتاح وجود تقنيات جديدة للكاريكاتير واكتشاف العديد من المدارس الجديدة، وهو ما يعتبر حالة من التنوع القائم نتيجة استخدام التكنولوجيا.