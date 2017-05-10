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أمن الإسكندرية يضبط كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر
الأربعاء 10 مايو 2017 09:11 م
أمن الإسكندرية يضبط أدوية ومنشطات مجهولة المصدر
أخر الأخبار
أمن الإسكندرية يضبط أدوية ومنشطات مجهولة المصدر
مها يونس
وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، مفادها قيام مستأجر مخزن بدائرة قسم ثان الرمل، يبلغ من العمر 38 عامًا، "دون ترخيص"، وغير معلن عنه وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الأدوية والمستحضرات الطبية، بممارسة نشاط الاتجار بأدوية ومنشطات مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة دون ترخيص من إدارة تفتيش الصيادلة، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.
تم استهداف المخزن عقب تقنين الإجراءات، وضبط المدير المسئول عن المخزن، مقيم بدائرة قسم الدخيلة، وضبط بالمخزن عدد 117110 عبوات جِلّ وأدوية منشِّطة، وعدد 3633625 "أقراص منشِّطة"، بإجمالي عدد 3.750.735 عبوة وقرص من الأدوية والمنشطات أجنبية الصنع ومجهولة المصدر ودون مستندات وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.
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