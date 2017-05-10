ضبط 120 طربة حشيش بحيازة عاطل غرب الإسكندرية

حشيش

مها يونس:



تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطل، يبلغ من العمر 33 عاما، ومُقيم بقرية 16 بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته عدد "120" طربة لمخدر الحشيش " تزن حوالي 25 كجم" ومبلغ 225 جنيها، وهاتف محمول، ومطواه، وذلك أثناء تواجده بجوار محطة 5 مريوط، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.



وأقر المتهم بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، مؤكدا أن الهاتف المحمول كان لتسهيل الاتصال بعملائه، فضلاً عن حمله للمطواة بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان العامرية، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.