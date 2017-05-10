مشروع قانون عاملات المنازل.. أهم موضوعات توك شو الليلة

يحلّ الفنان الكبير جميل راتب ضيفًا على برنامج "فحص شامل" على قناة الحياة، فى العاشرة مساء، والذى تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، وتقوم فكرة البرنامج على إجراء فحص شامل للفنان من خلال أسئلة عديدة، وفى نهاية البرنامج يقوم دكتور نفسى بتحليل شخصيته.





طونى خليفة فى "أنا وأنا" على on e

يستضيف برنامج "أنا وأنا"، فى الثامنة مساءً، على قناة on e الإعلامى طونى خليفة فى حوار ساخن مع الإعلامية سمر يسرى، ويتحدث طونى عن العديد من الأمور الإعلامية الساخنة، وبرامجه التى عادة ما تكون اشتباكية، وأيضًا أكثر المعارك التى خاضها بسبب تلك البرامج، كما يتحدث عن الأزمة الشهيرة التى فجّرها مؤخرًا عن برنامج رامز جلال، وموقفه حاليًّا من زميله الإعلامى اللبنانى نيشان.





المخدرات موضع حلقة الحياة اليوم

يستضيف برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، فى السابعة مساءً، اللواء مجدى السمرى مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات؛ للحديث عن المؤتمر الصحفى الذى أقيم اليوم عن ضبط أكبر قضية مخدرات في مأمورية مشتركة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام والأمن المركزي. الحلقة تقديم تامر أمين.

يوسف زيدان فى "كل يوم" على on e

يستضيف برنامج "كل يوم" على قناة on e فى التاسعة والنصف مساءً، المفكر والكاتب يوسف زيدان ليتحدث عن الوضع فى مصر حاليًّا. البرنامج تقديم الإعلامى عمرو أديب.





مشروع قانون عاملات المنازل على ten فى "رأى عام"

يناقش الإعلامى عمرو عبد الحميد، مقدِّم برنامج "رأى عام"، على شاشة TEN فى الثامنة مساءً، فى الفقرة الأولى، ملف إعلان الحكومة إعداد أول مشروع لقانون عاملات المنازل، ويحلل الفقرة مع "عبدالحميد"، داخل الاستديو النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والدكتورة صفاء منير مدير المشروعات فى الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.



