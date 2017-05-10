أجندة الأحداث السياسية الخميس 11 مايو

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



حكومة ووزراء

ــ تنظم وزارة الخارجية، غدا الخميس، ورشة عمل تستضيف خلالها وفد رفيع المستوى من مفوضية الاتحاد الأفريقي لتعريف كبار المسئولين بالجهات الحكومية والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المهتمة بقضايا المرأة بأهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة "أجندة 2063 ، وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم، إن الورشة تأتي بهدف الترويج لتضمين "أجندة 2063" ضمن الخطط الوطنية للتنمية ، وتعقد ورشة العمل صباحاً بأحد فنادق القاهرة



أحزاب وحركات ونقابات

ــ أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتى، عن لقاء مفتوح مع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، ظهر غد الخميس، بحضور نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة وأعضاء مجلس النقابة، وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت فى وقت سابق، أن اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والنقيب عبدالمحسن سلامة، سيفتتحان معرض سلع ومنتجات شركات الإنتاج الحربى للصحفيين وأسرهم، غدا الخميس 11 مايو، والذى يستمر حتى 25 مايو الجارى.



ــ ينظم حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب المهندس أشرف رشاد عبد الحميد، معسكره الخارجي السادس بمدينة الغردقة بعنوان "لا للإرهاب"، وذلك خلال الفترة من 11-16 من شهر مايو الجاري ، يأتى المعسكر في إطار مساندة الدولة في حربها ضد الإرهاب، وثقل القدرات الثقافية والسياسية لشباب الحزب، وزيادة أوصال العلاقة بين كافة أمانات الحزب بالمحافظات ، وسيتم تنظيم عدد من الندوات السياسية التثقيفية حول "تحديات الأمن القومي المصري" و"مخاطر الإرهاب" ومجموعة من ورش العمل حول قانون الأحزاب، وعدد من المسابقات ، و المعسكر سيكون بحضور لفيف من الشخصيات العامة والخبراء الأمنيين وعدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والنائب مصطفي بكري، وحازم إمام، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم.



جامعات

ـ يغلق المجلس الأعلى للجامعات غدا ، باب الترشح لرئاسة جامعات القاهرة وبنى سويف وطنطا ، وأعلن أحد المصادر بالمجلس ان جامعة طنطا تقدم لها 12 أستاذا جامعيا لتولى رئاسة الجامعة ومنهم الدكتور مجدى سبع الأستاذ بكلية الطب، والدكتور محمد ناصر الشيخ الأستاذ بكلية الطب، والدكتور أمجد عبد الرءوف عميد كلية الطب، والدكتورة نهلة عشماوى عميدة الصيدلة، والدكتورة هويدا إسماعيل أستاذ الطفيليات الطبية بكلية الطب، والدكتور أحمد عبد السلام أستاذ المحاسبة بكلية التجارة.



ــ تنظم كلية الفنون الجميلة، بجامعة حلوان، غدا الخميس، المؤتمر الدولى تحت عنوان "هوية المدن من خلال العمارة والفنون ، ويقام المؤتمر تحت رعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، وبالتعاون مع مؤسسة "آيريك" IEREK (الخبراء الدوليون لإثراء البحث العلمي وتبادل المعرفة ، ويستمر المؤتمر، حتى السبت 13 مايو 2017، على أن تبدأ الاحتفالية الساعة التاسعة والنصف صباحا. يأتى المؤتمر في إطار الاحتفال بمرور 109 أعوام على إنشاء كلية الفنون الجميلة باعتبارها أقدم مؤسسة فنية في الشرق الأوسط ، يحضر المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة صفية القباني، عميد كلية الفنون الجميلة- جامعة حلوان، والدكتور عمرو عزت سلامة، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والفنان بيومى فؤاد، ممثل مصري، تخرج في كلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان.



ــ ينظم مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس ورشة عمل حول "التعليم الإلكتروني المدمج بنظام التعليم المفتوح"، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة غدا الخميس، وسيتم خلال ورشة العمل تناول تجربة جامعة عين شمس ورؤيتها للنظام الجديد للتعليم الإلكتروني المدمج في نظام التعليم المفتوح ، كما ستتبنى آلية التنفيذ من خلال طرح الرؤى المختلفة للجامعات لوضعها في صورة توصيات ترفع لمعالي وزير التعليم العالي لتصبح قرارات، كما سيتم عرض تصور جامعة عين شمس المقترح لإخراج برامج تعليمية تلبي احتياجات المجتمع.