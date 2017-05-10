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استثمار
الصين تعلق على حضور كوريا الشمالية لمؤتمر الحزام والطريق
الأربعاء 10 مايو 2017 06:25 م
سفير الصين في القاهرة 963
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سفير الصين في القاهرة 963
سمرالسيد:
علق السفير الصينى سونج أى كوه، على حضور وفد من كوريا الشمالية فى منتدى الحزام والطريق الذى ستستضيفه العاصمة الصينية بكين منتصف مايو الجارى، قائلاً إن حضور المبادرة مفتوح لجميع الدول الواقعة وغير الواقعة على الحزام "لأنها تستهدف تحقيق التنمية المشتركة ويمكن لأي دولة المشاركة والاستفادة".
وأضاف كوه فى لقاء مع عدد من الصحفيين اليوم بالسفارة الصينية فى القاهرة بمناسبة التحضير لمنتدى الحزام والطريق الذى ستستضيفه بكين منتصف مايو الجارى، أن حضور الدول العربية للمنتدى "أساسى ولا يمكن الاستغناء عنه".
وتابع :"كما أن مصر يجب أن تكون جزءاً من الحزام وتساعد الصين فى بناء الطريق"، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف للتعاون الاقتصادى ولا يمكن تحقيق ذلك بدون توافق سياسى.
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