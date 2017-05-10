وزير الصحة : مشروع قانون للنواب لتغليظ عقوبة نقل الأعضاء

كشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة ستتقدم فى 3 رمضان المقبل بمشروع قانون، إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لتغليظ عقوبة نقل الأعضاء البشرية.

وأوضح وزير الصحة، في تصريحات للصحفيين، على هامش وضع حجر الأساس لمستشفى الفيوم العام الجديد، أنه سيعيد تشكيل اللجان العليا الخاصة بزراعة الأعضاء، تمهيدًا لتنفيذ مشروع القانون المقدَّم بعد رأي الجهات المختصة.