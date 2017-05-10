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سيـــاســة
وزير الصحة : مشروع قانون للنواب لتغليظ عقوبة نقل الأعضاء
الأربعاء 10 مايو 2017 06:15 م
أحمد عماد وزير الصحة
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أحمد عماد وزير الصحة
طلبنا زيادة مقررات نفقة الدولة وأدوية المناقصات فى الموازنة
أحمد صبرى
كشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة ستتقدم فى 3 رمضان المقبل بمشروع قانون، إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لتغليظ عقوبة نقل الأعضاء البشرية.
وأوضح وزير الصحة، في تصريحات للصحفيين، على هامش وضع حجر الأساس لمستشفى الفيوم العام الجديد، أنه سيعيد تشكيل اللجان العليا الخاصة بزراعة الأعضاء، تمهيدًا لتنفيذ مشروع القانون المقدَّم بعد رأي الجهات المختصة.
وأكد عماد أن مصر تأخرت كثيرًا فى إقرار قانون يغلظ العقوبات على ناقلي الأعضاء البشرية، مشددًا على أن المجتمع المصري مسلميه ومسيحييه متدينون جدًّا ولا يقبلون ذلك الأمر.
وكشف أن الوزارة طلبت زيادة فى ميزانيتها العام المالى المقبل- رفض ذكر قيمتها- فى البنود التى تأثرت بتحرير سعر الصرف.
وأضاف أن الوزارة أرسلت لوزارة المالية طلبات زيادة المقررات المالية لأدوية المناقصات، بعد رفع أسعارها بنسب تتعدى 50%، وكذلك بند مخصصات العلاج على نفقة الدولة لتعويض زيادة الأسعار.
ونوّه عماد بأن الوزارة دفعت أيضًا فروق أسعار مناقصة برلين الكبرى لشراء المستلزمات الطبية من الخارج بعد تعويم الجنيه، مؤكدًا أن هناك مليارت وفّرتها الوزارة لدعم مرضى الكلى بعد رفع أسعار الجلسات.
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