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استثمار
الآثار توضح حقيقة الحصول على 40 مليون دولار من أمير سعودي
الأربعاء 10 مايو 2017 06:03 م
حفل الأهرامات 99
أخر الأخبار
حفل الأهرامات 99
المال - خاص
نفى أشرف صلاح مدير عام العلاقات الثقافية بوزارة الآثار، الخبر الذي تناقلته بعض الصحف والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بشأن إقامة أحد الأمراء بالعائلة المالكة بالمملكة العربية السعودية حفلا ضخما لطلب الزواج من حبيبته أمام الأهرامات الجيزة بتكلفة بلغت 40 مليون دولار أمريكى.
وأكد صلاح أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن الوزارة لم يرد لها أي طلب من هذا القبيل ولم تُصدر أي تصريح أو موافقة بذلك الشأن.
وأضاف أن وزير الآثار د. خالد العناني كان قد أصدر قرارا بوقف إقامة حفلات الزفاف بالمناطق الأثرية.
من جهته، أكد أشرف محي مدير عام منطقة اثار الجيزة، أنه لم يتم إقامة أي حفلات زفاف في الآونه الاخيرة وما يتم تداوله في الصحف و المواقع الالكترونية مجرد اشاعات لا تمس للواقع بصلة.
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