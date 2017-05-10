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سيـــاســة
برلماني : المنظومة التعليمية بمصر تحتاج لإعادة هيكلة
الأربعاء 10 مايو 2017 06:02 م
محمد بدوى دسوقى
أخر الأخبار
نائب برلمانى
ياسمين فواز
قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة: يجب أن نلتفت للتقارير التى أشارت إلى خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم لعام 2017، سواء كانت حقيقة أم أكذوبة فجميعنا يعلم الحالة المتردية التى وصل إليها التعليم فى مصر.
وأشار نائب الجيزة إلى أن إصلاح التعليم بمصر يحتاج إلى تطوير الأسلوب التعليمي وتغيير شامل للمنظومة، بداية من المناهج الدراسية وطريقة التعليم، مرورًا بنظام الامتحانات حتى المدرسين، كل يحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير، مؤكدًا أن مصر لن تنهض دون تطوير العملية التعليمية من جميع النواحى، ويجب أن يكون التعليم من أولويات الحكومة لإحداث نهضة ونقلة حضارية تتواكب مع الدول المتقدمة.
وأكد بدوي ضرورة البدء في إصلاح العملية التعليمية بكل مراحلها مع التركيز على ربط المواد التعليمية بما يتمشى مع متطلبات سوق العمل أيضًا لتتناسب مع حجم التطور الذي وصل إليه العلم الحديث، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون مدة سنوات التعليم هى التدريب على العمل الذى يتمشى مع قدرات الطالب للعمل بعد التخرج.
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