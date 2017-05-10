برلماني : المنظومة التعليمية بمصر تحتاج لإعادة هيكلة

قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة: يجب أن نلتفت للتقارير التى أشارت إلى خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم لعام 2017، سواء كانت حقيقة أم أكذوبة فجميعنا يعلم الحالة المتردية التى وصل إليها التعليم فى مصر.





وأشار نائب الجيزة إلى أن إصلاح التعليم بمصر يحتاج إلى تطوير الأسلوب التعليمي وتغيير شامل للمنظومة، بداية من المناهج الدراسية وطريقة التعليم، مرورًا بنظام الامتحانات حتى المدرسين، كل يحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير، مؤكدًا أن مصر لن تنهض دون تطوير العملية التعليمية من جميع النواحى، ويجب أن يكون التعليم من أولويات الحكومة لإحداث نهضة ونقلة حضارية تتواكب مع الدول المتقدمة.



