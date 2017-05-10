تعهيد اتصال : خطة لجذب 20 تعاقدًا أجنبيًّا خلال عام

تعتزم شعبة التعهيد بجمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، بدء المرحلة التسويقية لبوابتها الإلكترونية الجديدة "outsource to egypt للتعريف بأسماء مقدمي خدمات الكول سنتر وأنشطتهم محليًّا، عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال يونيو المقبل.





قال سعيد رياض، نائب رئيس الشعبة، إن البوابة الجديدة نفذتها شركة "نت ويف" لتصميم المواقع الإلكترونية وتخاطب جميع أسواق العالم باللغتين العربية والإنجليزية، إذ تتضمن قائمة بأسماء نحو من 10 إلى 12 شركة تعهيد، منها "أكسيد" و"وصلة" و"راية" و"إي سينورنج" و"بى دى أو إسناد"، والتعريف بأنشطتهم وأبرز عملائهم، بالإضافة إلى أسماء أشهر شركات التدريب والتعيين، والتى ستساعد الشركات الأجنبية على وضع خططها للاستثمار بمصر.





وأوضح رياض، لـ"المال"، أن الشعبة تستهدف مساعدة الشركات المصرية العاملة فى مجال خدمات الكول سنتر، على جذب من 17 إلى 20 تعاقدًا أجنبيًّا جديدًا خلال العام الأول من إطلاق بوابتها الإلكترونية.





وتستهدف وزارة الاتصالات زيادة حجم صادراتها من خدمات التعهيد خلال العام المالى 2021/ 2020 إلى 23 مليار جنيه، مقابل 11 مليارًا فى 2014 /2013 بنسبة نمو 109%.





وحصلت مصر، فى أكتوبر الماضى، على جائزة أفضل وجهة استثمارية لخدمات التعهيد خلال 2016 من رابطة خدمات التعهيد الأوروبية، بعد منافسات مع 3 دول هى جزر فيجى الواقعة شرق نيوزيلندا، وبيلاروسيا، وسيريلانكا إذا كانت تتنافس على المثلث الماسي عالميًّا مع دولتى الهند وماليزيا قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011، لكنها تراجعت إلى المركز السادس عشر طبقًا للإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية، بالتزامن مع صعود أسواق ناشئة بأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية واضطراب الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد.





وأضاف أن "اتصال" تبحث حاليًّا مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عددًا من القضايا المحورية؛ لاستعادة ترتيب مصر على خريطة خدمات التعهيد العالمية، منها دعم الشركات المصرية للمشاركة فى المؤتمرات والمحافل الدولية، والحصول على شهادات تدريب وجودة عالمية، وإجراء مفاوضات مع "المصرية للاتصالات" لتخفيض سعر دقيقة المكالمات الدولية لدول الخليح والتى تدور حاليًّا بين 36 و50 سنتًا؛ بهدف تقليل التكلفة على شركات التعهيد التى تنفذ مشروعات وتعاقدات بها.



