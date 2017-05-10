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اقتصاد وأسواق
دمياط الجديدة ترصد 1.3 مليار جنيه لموازنة العام الجديد
الأربعاء 10 مايو 2017 05:41 م
مدينة دمياط الجديدة
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مدينة دمياط الجديدة
رضوى عبد الرازق
قال علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن الجهاز انتهى من إعداد موازنة العام المالي الجديد "2017 / 2018" بقيمة 1.3 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه جار إرسال الخطة إلى هيئة المجتمعات لمراجعتها، وتقدر نسبة الزيادة بها عن العام المالى الجاري، البالغة 900 مليون جنيه، حوالي 44 %.
وأوضح أن الجهاز أدرج العديد من الأعمال خلال خطة العام الجديد، منها أعمال رفع كفاءة المرحلة الثانية، من مرافق أراضى بيت الوطن، وتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي المتميز، والمرحلة الثالثة من دار مصر.
ولفت إلى أنه جار طرح خلال الشهر المقبل مناقصة محدودة لأعمال مرافق المرحلة الثالثة من أراضى بيت الوطن، التي أعلن عن طرحها مؤخرًا، وتضم 487 قطعة بالمدينة، وأيضًأ البت المالي لمناقصة المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر، التي طرحها الجهاز مؤخرًا، وتشمل 44 عمارة.
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