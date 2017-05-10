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نقل وملاحة
قناة السويس : سنقاضي من ينشر أخبارا تنال من سمعتنا
الأربعاء 10 مايو 2017 05:09 م
قناة السويس الجديدة 3
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قناة السويس الجديدة 3
الهيئة تنفي حدوث مضايقات لإحدى السفن.. وتؤكد: التوكيل الملاحي للسفينة وجه لنا الشكر وتمنى لنا دوام النجاح
نادية صابر
قالت هيئة قناة السويس، في بيان اليوم، إن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "إدعاء" أحد الضباط البحريين العاملين على إحدى السفن التي عبرت القناة بتاريخ 7 مايو بتعرض السفينة لمضايقات من قبل أحد مرشدي الهيئة، "شائعات لا صحة لها جملة وتفصيلاً".
وأضافت الهيئة أنها خاطبت التوكيل الملاحي للسفينة المعنية للاستفسار عن حقيقة ما يُثار، وأكد التوكيل الملاحي رسمياً عدم حدوث الواقعة المُشار إليها، وأن السفينة عبرت بأمان تام لقناة السويس دون أية ملاحظات أو شكاوي رسمية من السفينة ضد أي من العاملين بالهيئة ووجه التوكيل الملاحي الشكر لهيئة قناة السويس وقادتها متمنيين لإدارة الهيئة دوام النجاح.
وأوضحت :"من المتبع عند حدوث أية مخالفات أثناء عبور أي سفينة بالقناة فإن ربان السفينة أو التوكيل الملاحي التابعة له السفينة يقوم بتقديم شكوى رسمية إلى رئاسة هيئة قناة السويس والتي تقوم بدورها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق في الواقعة والتأكد من صحة الشكوى من عدمها".
وأضافت الهيئة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أخباراً كاذبة ومضللة تنال من سمعة قناة السويس، للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبلاً.
كانت صفحة بموقع "فيس بوك" منسوبة لضابط بحري مصري يعمل على إحدى السفن الأجنبية، قالت إن ربان السفينة الأجنبية تعرض لضغوط من أحد مرشدي القناة للحصول على خراطيش سجائر مارلبورو وياميش رمضان وبعض زجاجات المياه الغازية، مقابل السماح للسفينة بعبور القناة الملاحية دون توقيع غرامات عليها.
لكن المنشور تم حذفه دون توضيح أسباب، بعدما تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
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